Fundación Caja Rural del Sur abre este jueves en Córdoba el ciclo de actividades de otoño con música y artes plásticas

El grupo The Hot Jivers actuará en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur abre este jueves en Córdoba, en su Centro Cultural, las actividades dentro del ciclo de otoño con un concierto a las 20,00 horas, dentro de 'Música y otros ritmos', del grupo The Hot Jivers y la inauguración de la exposición 'Mundart es arte' una hora antes.

Según ha informado la fundación en una nota, 'Mundart es arte', que está comisariada por el artista plástico Sergio Estévez, tras 12 años en Madrid se aventura como muestra itinerante recorriendo diversas ciudades españolas. En su 13ª edición sigue con el mismo espíritu de unir en un solo espacio a creadores de todo el país, tanto creadores nacionales como internacionales que desarrollan una carrera en España.

De esta forma, cada uno muestra su sentir en las distintas disciplinas para dar a conocer sus últimas creaciones e intentar dialogar con el visitante de una manera diferente, cercana y sobre todo despertar emociones dormidas.

Una hora más tarde de la inauguración de esta exposición, el centro cultural acogerá un concierto del conjunto musical The Hot Jivers, una banda que fusiona la energía del Rhythm and Blues más genuino con el espíritu festivo del Jump & Jive, evocando el sonido de grandes nombres como Big Joe Turner, Roy Milton o Louis Jordan.

Su propuesta recorre estilos como el Jive, el Swing, el Twist y el Rock & Roll de los años 50, con un repertorio diseñado para hacer bailar y disfrutar a todo tipo de público. Siempre combinando temas propios y versiones, tanto en español como en inglés e incluso alguno en italiano.

Formados en 2019, The Hot Jivers se han consolidado como una de las bandas más destacadas del panorama 'rockin' nacional, defendiendo un estilo poco habitual en España y convirtiéndose en referentes del Jump & Jive. Además, han participado en diversos discos recopilatorios de bandas nacionales destacando el disco '25 años de rockabilly nacional' donde participaron con su tema 'She wants boogie woogie' siendo seleccionados como la banda actual más importante del Jump and Jive nacional.

Actualmente están presentando su tercer trabajo discográfico, titulado 'Everyone is Looking for Jack', cuyo lanzamiento fue en marzo del 2026, con presentación oficial en Madrid el 14 de marzo en la sala Elefante Blanco. Cada trabajo refleja la esencia de la banda: una mezcla de elegancia, ritmo y diversión, con una cuidada selección de temas propios y versiones de clásicos del género, que los asistentes al concierto en el centro cultural podrán disfrutar.