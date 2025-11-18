La Fundación Caja Rural del Sur acoge en Córdoba desde este miércoles una exposición fotográfica de Rafael E. Cárdenas

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo hispano-alemán Rafael E. Cárdenas expone una colección de fotografías recientes con el titulo de 'La inquietante calma del paisaje' desde este miércoles, día 19 de noviembre, en la sala de exposiciones del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba, situado en la calle Radio, 1.

Según ha indicado la fundación en una nota, la inauguración de la muestra será a las 19,00 horas y permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre, en horario de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas, de lunes a viernes.

La obra de este reconocido fotógrafo hispano-alemán se caracteriza por una estética sin compromisos y una dedicación obsesiva a su entorno; su paisaje, como él lo define. Sin caer en el 'kitsch' (estética pretenciosa, empalagosa y cursi que busca exclusivamente el aplauso fácil), los trabajos de Rafael E. Cárdenas exploran los límites del supuesto paisaje en una obra de arte, incluyendo en ellos también, los productos humanos integrados: caminos, muros, carreteras, edificios y iluminación artificial, entre otros.

Sin embargo, en estos paisajes nunca se ve a ninguna persona en concreto, ni sola, ni en grupo, solo sus huellas en forma de los artificios que genera. Por ejemplo, la estructura de olas que deja el paso de un barco en el mar al amanecer o el juguete olvidado a los pies de una gigantesca buganvilla. Esta presencia indirecta da referencias de contexto y tamaños; por ejemplo, el pesquero solitario en alta mar después de una tormenta nos da fe de la inmensidad del océano en comparación con las vanidosas fantasías de dominación humana.