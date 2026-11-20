Imagen de la firma del convenio. - CAJA RURAL DEL SUR.

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Caja Rural del Sur y de su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, y de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres Moral, han firmado en Sevilla la renovación del convenio de colaboración que vincula a ambas entidades, apostando así por continuar con el compromiso conjunto de impulso y fortalecimiento del cooperativismo agroalimentario en Andalucía.

A través de este acuerdo, la Fundación Caja Rural del Sur continuará poniendo a disposición de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de sus entidades asociadas y de los agricultores y ganaderos que las integran, sus servicios y recursos de apoyo, tal y como ha asegurado la entidad en una nota de prensa.

Se trata así de una iniciativa orientada a favorecer la mejora de la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrarias, promoviendo al mismo tiempo un modelo de desarrollo económico sostenible y comprometido con la preservación del medio rural.

Durante el acto, José Luis García-Palacios ha puesto de manifiesto el compromiso continuado de Caja Rural del Sur con las cooperativas agroalimentarias andaluzas, destacando el papel esencial que desempeñan estas organizaciones en el desarrollo económico, social y agrícola de Andalucía, así como en la consolidación de un sector más sostenible y competitivo. Por su parte, Fulgencio Torres Moral ha agradecido el respaldo que Caja Rural del Sur viene prestando al cooperativismo agroalimentario de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha valorado la importancia de mantener esta colaboración institucional para afrontar los desafíos del sector, impulsar su crecimiento y avanzar en la consecución de los objetivos comunes que permitan reforzar el peso de las cooperativas en el tejido agroalimentario andaluz.