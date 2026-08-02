Fundación Campus Córdoba y Ventura Extranjería Abogados acuerdan impulsar la atracción de talento internacional

La Fundación Campus Córdoba firma un acuerdo con Ventura Extranjería Abogados para impulsar la atracción de talento internacional a España y la formación profesional. - FUNDACIÓN CAMPUS CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Campus Córdoba ha firmado un acuerdo con Ventura Extranjería Abogados para impulsar la atracción de talento internacional a España y la formación profesional, una alianza que nace de la visión compartida de que "la formación debe estar directamente conectada con las necesidades reales de las empresas y con las oportunidades de empleo existentes en España".

Según subrayan ambas entidades, "no se trata únicamente de formar profesionales, sino de acompañarlos en su acceso al mercado laboral y contribuir a que las empresas puedan encontrar el talento que necesitan para seguir creciendo".

Al respecto, Fundación Campus Córdoba aportará su experiencia en el ámbito de la formación profesional y la capacitación de trabajadores, mientras que Ventura Extranjería Abogados contribuirá con su conocimiento especializado en derecho migratorio, contratación internacional y gestión de autorizaciones de residencia y trabajo.

El convenio permitirá desarrollar iniciativas dirigidas tanto a personas que ya se encuentran en España como a profesionales que residen en otros países y desean formarse, trabajar y desarrollar su carrera profesional en territorio español.

Ambas entidades consideran que "la formación y su posterior conexión con el mundo laboral constituyen uno de los principales motores del progreso económico y social", a la vez que indican que "en un contexto marcado por la falta de profesionales en numerosos sectores, la colaboración entre centros formativos, empresas y especialistas en movilidad internacional resulta imprescindible".

En concreto, Ventura Extranjería Abogados es un despacho de ámbito nacional e internacional que cuenta ya con su primera oficina en Colombia. Cuenta con una comunidad de más de tres millones de migrantes. La relación entre las dos entidades será de larga duración para "seguir creciendo juntos, ayudando así a la economía española y al ámbito laboral".

Con esta alianza, Ventura Extranjería Abogados y Fundación Campus Córdoba valoran que refuerzan su "compromiso con una formación orientada al empleo, una inmigración ordenada y la creación de oportunidades reales para trabajadores y empresas".