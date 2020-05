Fundación Descubre propone una ruta virtual por el Parque Cabo de Gata o un vídeo sobre arqueología subacuática

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una ruta virtual para disfrutar de la biodiversidad del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un taller infantil en el que comprobar la fuerza del papel, conocer cómo se trabaja en Andalucía en arqueología subacuática o una actividad para colorear mandalas acuícolas son algunas de las propuestas de '#Cienciadesdecasa' para los próximos siete días.

La campaña, iniciada por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ofrece recursos de divulgación científica online para familias, los más pequeños de la casa y el profesorado, ante la necesidad de permanecer en casa para tratar de frenar el avance del coronavirus.

Fundación Descubre ha explicado en un comunicado que la visita virtual al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) ('https://fundaciondescubre.es/recursos/visita-los-espacios-na...') es la primera de las propuestas para los próximos siete días. El Parque Natural es uno de los ocho Espacios Naturales andaluces visitables sin salir de casa. Al iniciar el recorrido virtual, desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, el visitante puede ver cómo este espacio, debido a los contrastes existentes entre el medio marino, el litoral y el terrestre, alberga numerosas especies exclusivas.

Gran parte de la peculiaridad ecológica y paisajística del parque tiene su origen en la ausencia de invierno climático y en su diversidad geológica, con predominio de los sustratos de naturaleza volcánica, donde coladas de lava, domos y playas fósiles conforman un singular paisaje cuyas tonalidades ocres, negras y rojizas cautivan al visitante por particular belleza. Los tours virtuales permiten recorrer el Punto de información de Rodalquilar y el jardín botánico El Albardinal.

Para los más pequeños, '#Cienciadesdecasa' ofrece el taller 'La fuerza del papel' ('https://fundaciondescubre.es/recursos/taller-la-fuerza-del-p...'), en el que se muestra la capacidad del papel para sostener objetos pesados y la importancia de las formas geométricas. Los participantes se sorprenderán al ver su gran resistencia, al tiempo que aprenderán física.

'La fuerza del papel' es un taller destinado a niños de cuatro a doce años, y ha sido diseñado para '#Cienciadesdecasa' por el Profe Manolo (Manolo Gordillo), maestro de Educación Primaria en la Escuela Pública andaluza y autor del libro 'Deberes de vida'.

'#Cienciadesdecasa' invita a disfrutar además del vídeo 'Cómo chequear yacimientos arqueológicos sumergidos sin sacarlos del agua' ('https://fundaciondescubre.es/recursos/como-chequear-yacimien...') en el que se muestra el primer protocolo desarrollado por investigadores de la Universidad de Cádiz para monitorear restos arqueológicos sumergidos a partir de técnicas de conservación y documentación arqueológica 'in situ'.

Para documentar y analizar 'in situ' estos yacimientos bajo agua y evitar así su deterioro, científicos de la Universidad de Cádiz han diseñado el primer sistema que determina las condiciones físicas, químicas y biológicas que influyen en estos restos ocultos de la historia. El vídeo forma parte de la sección audiovisual de '#CienciaDirecta', agencia de noticias de ciencia andaluza que sirve de puente entre las investigaciones científicas y la ciudadanía.

A ello se suman también los talleres para hacer en casa de 'Do-it-Together Science Bus' ('https://fundaciondescubre.es/recursos/talleres-do-it-togethe...'), que forman parte del proyecto europeo 'Doing It Together Science', dirigido por Waag Society,

Dentro de este proyecto, las instituciones de investigación trabajan junto con galerías de ciencias, museos e instituciones de arte para involucrar a la mayor cantidad de personas posible con la ciencia ciudadana. Science Bus ha viajado por Europa organizando talleres en los que realizan experimentos y se construyen instrumentos científicos. Aunque el recorrido de Science Bus ha llegado a su fin, su página web reúne todo el material de los talleres en varios idiomas para poder experimentar en casa.

Por último, la Fundación Descubre invita a participar en la actividad 'Mandalas para promover la acuicultura sostenible' ('https://fundaciondescubre.es/recursos/mandalas-para-promover...'), taller promovido por BioDíver, web de la Fundación Biodiversidad para niños. La iniciativa propone una serie de mandalas acuícolas para que los más pequeños las coloreen como les dicte su imaginación. Así, la actividad muestra mandalas con truchas, lubinas, esturiones, ostras, doradas, almejas, tencas, mejillones y rodaballos.