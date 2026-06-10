Fundación Euroárabe y Ayuntamiento de Granada refuerzan la protección de los lugares de culto frente a discursos de odio

Grupo de Trabajo Local para la Protección de Lugares de Culto de Granada. - FUNDACIÓN EUROÁRABE

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios ha acogido la segunda reunión del Grupo de Trabajo Local para la Protección de Lugares de Culto de Granada, que no solo aborda la protección frente a amenazas físicas, como el vandalismo o los ataques a templos y fieles, sino que incide de forma prioritaria en la prevención de discursos de odio.

Este espacio de diálogo e intervención está codirigido y coordinado por el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Euroárabe, en el marco del proyecto europeo 'SHIELDed'.

El objetivo es ofrecer a las instituciones y a las comunidades religiosas un espacio de intercambio sostenible con actores de la sociedad civil, permitiendo identificar necesidades de protección y formular de manera conjunta medidas de seguridad y convivencia.

A través de un enfoque participativo que integra a comunidades religiosas, ONG, administraciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el proyecto busca una mayor implicación y cohesión social.

El plan de acción no solo aborda la protección frente a amenazas físicas, como el vandalismo o los ataques a templos y fieles, sino que incide de forma prioritaria en la prevención del discurso de odio, la polarización, la desinformación y la marginación social.

HOSTILIDAD EN INTERNET

Esta segunda sesión da continuidad al trabajo iniciado en la reunión de lanzamiento de diciembre de 2025. En aquella ocasión, los miembros del grupo ya manifestaron su honda preocupación por el incremento de la hostilidad en Internet.

Por ello, el foco de este encuentro se ha centrado específicamente en el análisis de la discriminación y la xenofobia online a nivel estatal, así como en los mecanismos y vías eficaces para su denuncia.

El bloque central de la jornada estuvo dedicado a las estrategias para atajar la intolerancia en la red. Como conclusión del encuentro, los participantes coincidieron en que la discriminación y el odio en el entorno digital suelen ser la antesala de agresiones físicas en el plano real.

En este sentido, se ha subrayado la necesidad urgente de sensibilizar sobre la importancia de reportar cualquier comportamiento discriminatorio y de instar a las autoridades a actuar con firmeza ante los ataques de odio.