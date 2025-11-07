Fundación Kutxabank toma el relevo de Fundación Cajasur y renueva su compromiso sociocultural con Córdoba y Andalucía

CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank marca una nueva etapa de compromiso con Córdoba y Andalucía, renovando su "apoyo y contribución a su desarrollo social y cultural, con la Fundación Kutxabank, que toma el relevo de la histórica Fundación Cajasur".

Esta evolución, según ha informado Fundación Kutxabank en una nota, se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación del banco, que consolidará "un grupo financiero más fuerte para seguir invirtiendo en clientes y personas y contribuir al desarrollo" de los entornos en los que opera.

La actividad social y cultural desarrollada anualmente por la fundación de la entidad se concreta en el despliegue de 130 programas (más del 70% correspondieron a proyectos de acción social y el resto al ámbito cultural), "realizados directamente y principalmente en colaboración con otras instituciones, que impactaron en más de 170.000 andaluces y andaluzas en 2024".

Fundación Kutxabank mantendrá al Palacio de Viana de Córdoba como buque insignia de su compromiso con el patrimonio histórico y su apoyo a una gran diversidad de disciplinas culturales arraigadas en el territorio, desde representaciones teatrales y musicales a exposiciones florales y de pintura y actividades infantiles. En 2024, El Palacio de Viana fue escenario de 90 actividades culturales y recibió un total de 205.200 visitas, una 14% más que en 2023.

El nombre de Fundación Kutxabank ha sido aprobado durante la celebración de su patronato, que ha quedado configurado por Fernando López de Eguilaz (presidente), Concepción Adame (vicepresidenta), Norberto Delgado, Ricardo Delgado, Elena Martínez-Sagrera, Jorge Martínez, Rocío del Pino, José Luis Vidal, Itziar Castresana, Libe Mancisidor y Pilar Sebastián (secretaria). La fundación seguirá dirigida por Leopoldo Izquierdo.

Conectada con la realidad de los territorios, Fundación Kutxabank se presenta con "una identidad visual renovada, como expresión de la presencia que desarrolla en Córdoba y Andalucía: una institución cercana, conectada con la realidad social de los territorios en los que opera y con una profunda involucración en las expresiones culturales más arraigadas de la sociedad cordobesa y andaluza".

Su personalidad visual "mantiene los colores reconocidos por la ciudadanía, representando sus tres líneas de trabajo principales, lo social, lo cultural y la innovación". Aunque con un estilo propio, la nueva marca está alineada con la imagen del grupo financiero Kutxabank, que garantiza y respalda su actividad.