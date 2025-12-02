La Fundación Miguel Ríos honra en Granada la memoria de Carlos Cano en el 25º aniversario de su muerte

Archivo - Amaranta Cano, hija de Carlos Cano, junto a Miguel Ríos y Nico Hernández, componente de El Hombre Garabato, en imagen de archivo - JAVIER MARTÍN RUIZ - Archivo

GRANADA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Miguel Ríos ha organizado un ciclo en el marco del Espacio Caja Sonora para recordar el 25º aniversario de la muerte de Carlos Cano, reivindicando su figura como una de las voces más influyentes de la música granadina y andaluza.

Bajo el título de 'Carlos Cano: Raíces, voz y legado', el ciclo incluye un concierto homenaje en la sala Planta Baja y dos conferencias en La Madraza de la Universidad de Granada.

El concierto homenaje tendrá lugar el 13 de diciembre a las 20,30 horas y contará con entrada libre, reuniendo para una celebración colectiva del legado de Cano a Alonso Carmona, El Hombre Garabato, Juanalberto (Niños Mutantes), Rache, Sosoritnem, Calma Fira y Ferku.

El acercamiento intelectual a la obra de Cano se completará con dos sesiones académicas en La Madraza, también con entrada libre: el 15 de diciembre a las 18,00 horas sobre la concepción de Andalucía que acompañó su obra, con el periodista Juan José Téllez Rubio y la hija del recordado artista granadino Amaranta Cano.

El 17 de diciembre a la misma hora se ha programado 'Carlos Cano después de Carlos Cano', impartida por Nicolás Hernández-Carrillo Valverde y Amaranta Cano. Este ciclo está organizado por la Fundación Miguel Ríos cpm Carlos Cano Producciones, La Madraza y la sala Planta Baja, reivindicando a un creador imprescindible cuya obra continúa vigente.