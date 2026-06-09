La Fundación Minería y Vida se incorpora a Forética para "impulsar el diálogo sobre sostenibilidad y materias primas"

Archivo - El presidente de la Fundación Minería y Vida, Javier Targhetta en imagen de archivo. - FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Minería y Vida, integrada por organizaciones del sector de las materias primas minerales y de la industria extractiva, ha formalizado su adhesión a Forética, organización dedicada a sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España, en el marco de su estrategia para "reforzar el compromiso del sector con los principios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG)".

Con esta incorporación, la Fundación se suma a una red de empresas y organizaciones "comprometidas con el impulso de modelos de desarrollo sostenibles, el diálogo con la sociedad y la promoción de buenas prácticas en ámbitos como la transición energética, la economía circular, la descarbonización y el buen gobierno", tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

De esta manera, la adhesión a Forética supone "un nuevo paso" en la labor que desarrolla la Fundación Minería y Vida para "poner en valor una minería moderna, innovadora y responsable con el entorno, así como para visibilizar el papel esencial de las materias primas minerales en los grandes retos industriales y climáticos de Europa".

En los últimos meses, la Fundación ha intensificado su colaboración con entidades vinculadas a la sostenibilidad y la restauración ambiental, y el dialogo entre sectores "consolidando alianzas estratégicas" con organizaciones como Iniciativa Natura, la Red de Restauración de Minas y Canteras y la Fundación Conama.

Asimismo, la Fundación Minería y Vida participará en el I Congreso de Restauración Ambiental, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Valencia.

Para el secretario general de la Fundación Minería y Vida, César Luaces, "la incorporación a Forética refuerza la voluntad de la Fundación de seguir construyendo espacios de colaboración y diálogo en torno a la sostenibilidad y el futuro de los recursos minerales".

En este sentido, ha señalado que "la transición energética y digital necesita una minería responsable, integrada en el territorio y alineada con las demandas ambientales y sociales de la ciudadanía".

Luaces ha destacado además que "la sostenibilidad no puede entenderse hoy sin contar con las materias primas minerales necesarias para la transición energética, la electrificación o las nuevas tecnologías, y por eso es fundamental seguir acercando a la sociedad una visión rigurosa y transparente de la minería actual".

Por su parte, el director general de Forética, Germán Granda, ha valorado que "la incorporación de la Fundación Minería y Vida a Forética contribuye a enriquecer el diálogo empresarial sobre sostenibilidad en un ámbito clave para la transición energética, la competitividad industrial y la autonomía estratégica de Europa. Avanzar hacia modelos económicos más sostenibles exige integrar de forma rigurosa el papel de las materias primas minerales, reforzando la transparencia, la responsabilidad y la colaboración entre sectores".

Con este paso, la Fundación "continúa reforzando su presencia en los principales espacios de reflexión sobre sostenibilidad y transición ecológica, contribuyendo a incorporar la perspectiva del sector minero en los debates sobre el futuro industrial y ambiental de Europa".