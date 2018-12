La Fundación ONCE otorga 22 becas a estudiantes con discapacidad de universidades andaluzas

FUNDACIÓN ONCE

Publicado 19/12/2018 15:20:00 CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 estudiantes con discapacidad procedentes de universidades de Andalucía han obtenido una beca para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o prácticas en empresas dentro de la quinta edición del programa 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE.

En concreto, seis estudiantes proceden de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, otros seis de la Universidad de Granada, tres de la Universidad de Jaén, dos de las universidades de Sevilla y de Almería y uno de las universidades de Huelva, Málaga y Cádiz, según ha especificado la fundación en una nota.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 510.000 euros y está desarrollada por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (Poises).

En esta edición colaboran Banco Sabadell, Bankia, Fondo de Inversiones Fonemporium del Banco Popular, Santa Lucía, Ineco, Ilunion, Laboratorios Bristol-Myers Squibb, Alcón Cusí, El Tenedor, Fundación Talgo, GALP, Jonhson Controls, SAP, Fundación Aquae, Fundación Eduardo Barreiros, Europcar, Fundación Cepsa y Fundación Trinidad Alfonso, esta última becando a cuatro deportistas de la Comunidad Valenciana.

El acto de entrega de las becas tuvo lugar este miércoles en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid y contó con la presencia del director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; y Julio Contreras, secretario ejecutivo de CRUE Asuntos Estudiantiles y vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.

Su objetivo es desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad financiando becas de formación superior.

Se han recibido un total de 358 solicitudes y los alumnos que han obtenido becas proceden de 40 universidades, dos escuelas superiores, un centro artístico, una fundación y un conservatorio. De esta forma, son ya 325 los jóvenes con discapacidad que han recibido alguna de las becas 'Oportunidad al Talento' otorgadas por Fundación ONCE en sus cinco ediciones.

Por áreas geográficas, se ha becado a 22 estudiantes con discapacidad procedentes de entidades académicas de Andalucía, 16 de Madrid, 12 de la Comunidad Valenciana y seis de Cataluña. Además, hay cinco de Asturias, cuatro de Castilla y León, tres de Extremadura, tres de Galicia y otros tres de Murcia. Dos becados proceden de centros de Castilla-La Mancha, uno de la Universidad del País Vasco y otro de la Universidad de Cantabria. Por último, hay nueve que estudian en universidades extranjeras y otros tres en universidades a distancia.

BECAS Y CUANTÍAS

Son 21 becas de movilidad transnacional, destinadas a alumnos de Grado o de Máster matriculados en alguna universidad extranjera. Cuentan con una cuantía de 6.000 euros por estudiante; otras 40 ayudas para Máster y Postgrados, con 3.000 euros a cada una; cinco becas de Doctorado, que tienen una cuantía de 12.000 euros anuales; y otras cinco becas a la investigación dotadas con 25.000 euros anuales por alumno.

Además, en la modalidad estudios y deporte se han otorgado 19 becas destinadas a estudiantes de Grado, ciclos formativos de Grado Medio o Superior y Máster y Postgrados, que compatibilicen los estudios con la práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello. La cuantía en esta modalidad asciende a 3.000 euros.