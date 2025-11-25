La Fundación Tres Culturas lleva a Egipto su proyecto 'Orillas que cantan. Sevilla y Alejandría en diálogo'

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la Fundación Anna Lindh y el Instituto Cervantes, celebrará por primera vez en su carrera de más de 25 años de existencia dos actividades en la ciudad de Alejandría, Egipto, en consonancia con la acción social y cultural que "habitualmente desarrollan tanto la Fundación Tres Culturas como la Fundación Anna Lindh, apoyando especialmente a los jóvenes en su desarrollo y presencia en las distintas esferas de la sociedad del Mediterráneo".

La primera actividad tendrá lugar el próximo 1 de diciembre de 2025 a las 19,00 horas en la sede del Instituto Cervantes en Alejandría y se tratará de un concierto de lírica española con toques orientales que protagonizará la soprano Aurora Galán, de Los Palacios (Sevilla) y el pianista Jesús de Sancha (Sevilla). Los artistas han seleccionado "cuidadosamente un repertorio que deja presente la influencia orientalista en la música española" desde lo popular hasta la zarzuela con autores como Manuel de Falla, Federico García Lorca, Sebastián Iradier, entre otros, además de María Rodrigo, poniendo de manifiesto el papel de la mujer en la música, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

Al día siguiente, el 2 de diciembre de 2025 comenzarán las clases magistrales en técnica vocal dirigidas a un grupo seleccionado de ocho chicas egipcias que integran la coral de la Biblioteca Alexandrína (BA) fundada en 2003 por Biblioteca Alexandrina Arts Center y que dirige la joven Donia Akram Deghedy. Sherine, Jude, Sandra, Sara, Nour, Sherry, Rewan, entre otras, ensayarán distintas partes de la ópera 'Las bodas de Fígaro', una obra que están preparando para estrenar en la Ópera de Alejandría próximamente.

Estas actividades servirán para poner en contacto músicos de Sevilla y Alejandría en el marco del proyecto 'Orillas que cantan. Sevilla y Alejandría en diálogo' que se organiza dentro de la convocatoria lanzada por la Fundación Anna Lindh y que cuenta con financiación de la Unión Europea y de los propios fondos de la Fundación Tres Culturas.

El programa de este concierto contiene piezas musicales "cuidadosamente seleccionadas", muchas de ellas entre lo popular y lo tradicional, como 'Paño moruno, de Manuel de Falla, o 'Tres morillas se enamoran en Jaén', de Federico García Lorca. También predominan los ecos andalusíes y románticos, como en la 'Canción morisca: Aurora' o 'la gitana de Sevilla', de Sebastián Iradier, para terminar con un bloque centrado en la lírica española.

Aurora Galán es soprano natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), graduada en Historia y Música. Se formó en los conservatorios Cristóbal de Morales y Manuel Castillo, ampliando estudios en la Esmuc dentro del Máster de Lied Victoria de los Ángeles y ha trabajado con maestros como Barbara Frittoli, Carlos Álvarez, Bruno de Simone, Vivica Genaux, Dolors Aldea o Carlos Aragón.

Debutó en 2007 en el Teatro de la Maestranza y, desde entonces, ha participado en producciones en el Gran Teatro de Huelva, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Villamarta, Teatro Central y el festival Femàs.

Compagina su actividad artística con la docencia y la dirección vocal de la prestigiosa Escolanía de Los Palacios, con la que ha participado en producciones del Teatro Maestranza y colaboraciones como Seises de Israel Galván y proyectos con Dorantes.

Por su parte, Jesús Manuel de Sancha es pianista, nacido en Sevilla, e inició sus estudios de piano a los 9 años y se tituló en el Conservatorio Superior Manuel Castillo.

Así, ha recibido formación de profesores como Mariana Pinto, José Luis Aldea y Jesús Carrasco, y clases magistrales de Albert Nieto, Eldar Nebolsin, Ana Guijarro y Daniel Barenboim, entre otros.

Además, ha trabajado como tenor y repertorista del Coro de la Universidad de Sevilla, participando en obras de Purcell, Bach, Vivaldi, Händel, Mozart, Verdi y Haydn. Posee experiencia como pianista a cuatro manos y como docente, siendo doctor en Educación Musical. Desde 2009 es maestro repertorista de la Compañía Sevillana de Zarzuela, donde ha colaborado en numerosos títulos del género y recitales por toda España. Actualmente combina su labor musical con la docencia universitaria y de Secundaria.