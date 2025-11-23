La Fundación UAPO se suma a Granada 2031 y refuerza la dimensión social y humana de la candidatura

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO) ha formalizado este domingo su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 en lo que supone un respaldo "que refuerza la dimensión social y comunitaria del proyecto y que pone de relieve el papel de la cultura como instrumento de acompañamiento, bienestar y cohesión también ante la enfermedad".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido esta nueva incorporación que suma "el compromiso de una entidad esencial para tantas familias y pacientes de la ciudad y que demuestra que la cultura está íntimamente ligada a la salud emocional, a la resiliencia y al fortalecimiento de la comunidad".

Asimismo, la primera edil ha incidido en que Granada 2031 es una candidatura "que se construye desde todas las realidades que conforman la ciudad" y la labor que desarrolla UAPO "representa un ejemplo admirable de solidaridad, entrega y apoyo integral a quienes afrontan uno de los momentos más difíciles de su vida".

Carazo ha subrayado también que "la adhesión de UAPO nos recuerda que la cultura es también "un espacio para sanar, para generar vínculos y para acompañar procesos personales y familiares" y que su participación en esta candidatura "aporta una mirada profundamente humana, en línea con el modelo de ciudad que queremos proyectar a Europa".

En contexto, UAPO es una entidad de referencia en Granada cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas en tratamiento oncológico mediante programas de entrenamiento físico adaptado, apoyo psicológico, asesoramiento nutricional y acompañamiento emocional. Su enfoque multidisciplinar ha convertido a la asociación "en un recurso indispensable para cientos de personas que encuentran en ella un espacio de cuidado, motivación y esperanza".

Por su parte, el presidente de UAPO, Fernando Parra, ha destacado la importancia que esta adhesión tiene para la asociación, puesto que "la cultura supone una herramienta transformadora que promueve la salud, la inclusión y el crecimiento personal". Igualmente, ha señalado que "la candidatura representa una oportunidad para visibilizar la importancia del acompañamiento integral en la enfermedad y para mostrar que una ciudad culturalmente activa es también una ciudad que cuida".

En relación, Parra ha subrayado que la colaboración entre el tejido social, cultural, deportivo y solidario de Granada es "fundamental" para lograr este objetivo, y ha señalado que desde UAPO creen "profundamente en el papel transformador que puede jugar la ciudad en Europa, y queremos estar presentes en este camino hacia 2031". Así, la entidad se ha comprometido a "sumar esfuerzos para que Granada alcance un reconocimiento que merece por su historia, su creatividad y su diversidad.

Con esta adhesión, la Fundación UAPO pone a disposición de la candidatura su capacidad de impacto social, su red de entidades colaboradoras y su compromiso con proyectos "que fomenten la inclusión, la participación ciudadana y la visibilidad de causas solidarias a través del deporte y la cultura".

Así, el Consistorio ha señalado que Granada 2031 continúa sumando "apoyos significativos" del tejido asociativo de la ciudad. Al hilo, la alcaldesa ha resaltado que "cada nueva incorporación confirma que este proyecto es compartido, plural y profundamente arraigado en la sociedad granadina", y ha apuntado el compromiso del Ayuntamiento con las entidades que trabajan por la salud y el bienestar de la ciudadanía.