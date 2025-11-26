La Fundación Vimpyca se incorpora a la Confederación de Empresarios de Córdoba

Antonio Díaz y Luis Sánchez se dan la mano tras la firma del acuerdo de integración en CECO de la Fundación Vimpyca. - CECO

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el director gerente de la Fundación Vimpyca, Luis Sánchez, han suscrito este miércoles el acuerdo por el que la citada fundación se incorpora a CECO, en calidad de miembro asociado.

Según ha informado CECO en una nota, Antonio Díaz ha destacado la vocación social de la entidad desde hace más de cinco décadas, "con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna en condiciones y precios asequibles, lo que en momentos como los actuales tiene un valor especial".

La Fundación Vimpyca, constituida como entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro, desarrolla desde 1968 una función social, la de promover viviendas protegidas. Es una entidad pionera en la gestión y promoción de viviendas de protección oficial en el ámbito de Andalucía, con más de 6.500 viviendas entregadas.