Las Gabias (Granada) autoriza el realojo de otras 123 viviendas que fueron desalojadas por los terremotos

Un vecino de Las Gabias (Granada) en un residencial afectado por los terremotos. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de otras 123 viviendas afectadas por los terremotos del pasado mes de agosto una vez que han finalizado las obras de emergencia en estos inmuebles.

El regreso a estas 123 viviendas, correspondientes a los bloques I y II del Residencial San Francisco III --catalogados como zona amarilla-- supone un nuevo avance hacia la recuperación de la normalidad en los residenciales afectados.

Esto se suma al realojo autorizado el pasado lunes de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, correspondiente a la zona verde. Con ello, los vecinos de 329 de las 371 viviendas desalojadas preventivamente el pasado 18 de agosto habrán podido regresar a sus hogares.

Las obras provisionales de emergencia correspondientes a la zona amarilla finalizaron el pasado lunes 7 de septiembre a las 18,00 horas, conforme a las medidas de aseguramiento provisional establecidas por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac).

Durante la jornada del jueves 10 de septiembre, personal técnico del instituto, junto a técnicos del Ayuntamiento de Las Gabias, comprobó la ejecución de las medidas provisionales realizadas. Este viernes, el Ayuntamiento ha recibido el correspondiente informe técnico que concluye que puede procederse al realojo al haberse restituido provisionalmente las condiciones de seguridad.

Entre estas medidas, la planta sótano deberá continuar desalojada; la calle Francisco de Orellana permanecerá vallada y delimitada por la Policía Local de Las Gabias, sin tránsito ni estacionamiento de vehículos y permitiendo únicamente el acceso peatonal restringido a los portales; y la propiedad deberá realizar las gestiones necesarias para la puesta en marcha de los ascensores.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha valorado este nuevo avance señalando que "hoy es un día importante para otras 123 familias que, después de semanas muy difíciles, pueden volver a sus hogares. Ese ha sido nuestro objetivo desde el primer día: avanzar lo más rápido posible, pero siempre respetando los tiempos que marcan los técnicos y con la seguridad de nuestros vecinos como absoluta prioridad".

Sádaba ha querido agradecer también "la paciencia y colaboración que están demostrando nuestros vecinos, así como el enorme trabajo que durante estas semanas están realizando técnicos, operarios, cuerpos de seguridad, Protección Civil y todas las personas implicadas en esta emergencia".

Por su parte, el Ayuntamiento continúa trabajando para poder realojar lo antes posible las 42 viviendas restantes, correspondientes a la zona roja de San Francisco III, el ámbito de los edificios que resultó más castigado por los terremotos.

Los trabajos provisionales de emergencia continúan actualmente en esta zona y cualquier decisión sobre su realojo se adoptará una vez finalizadas las actuaciones y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.

El dispositivo integrado por Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y Protección Civil continúa activo mientras permanezcan viviendas desalojadas. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene operativos los canales de atención a los vecinos para atender cualquier consulta o necesidad de las familias afectadas.