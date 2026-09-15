Las Gabias (Granada) garantiza alojamiento temporal a las familias afectadas por los terremotos

Imagen de archivo de trabajos de reparación y refuerzo en Las Gabias. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha aprobado este martes por unanimidad en pleno extraordinario un programa de realojo temporal para los afectados por los terremotos y la aplicación de hasta un 95 por ciento de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños.

De las 371 viviendas inicialmente desalojadas, actualmente solo 42 permanecen pendientes de realojo, mientras el Ayuntamiento continúa trabajando para atender las necesidades habitacionales de las familias que todavía no han podido regresar a sus domicilios.

Una de las medidas aprobadas es este Programa Extraordinario Municipal de Atención a la Emergencia Social y Realojo Temporal, destinado a garantizar una alternativa de alojamiento a aquellas personas o unidades de convivencia cuya vivienda habitual haya sido declarada temporalmente no habitable o no utilizable como consecuencia de los terremotos y que carezcan de medios suficientes o de una alternativa habitacional adecuada.

El programa establece que será el propio Ayuntamiento quien contrate directamente el alojamiento y abone su coste, ya sea en un establecimiento hotelero o en cualquier otro recurso que resulte adecuado.

De esta forma, las familias beneficiarias no recibirán una cantidad económica, sino que tendrán garantizado directamente el recurso habitacional mientras persista la situación de emergencia que impida su regreso a casa.

La medida cuenta con una aportación de 50.000 euros de la Diputación Provincial de Granada, aprobada el pasado 2 de septiembre, destinada específicamente a contribuir a sufragar este programa municipal.

El nuevo primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Mariano Delgado, ha destacado durante su intervención que la prioridad desde el inicio de la emergencia ha sido que ninguna familia tuviera que afrontar sola las consecuencias del desalojo.

El Pleno ha aprobado también la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incorporar una bonificación extraordinaria aplicable cuando circunstancias excepcionales, como fenómenos meteorológicos adversos u otras catástrofes, provoquen daños que hagan imprescindibles obras para su reparación.

En el caso de los terremotos de agosto, las obras de rehabilitación, reparación o restitución de elementos en viviendas habituales y en inmuebles en los que se ejerza una actividad económica podrán beneficiarse de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del ICIO, el máximo contemplado en la propuesta aprobada.

Para aquellos inmuebles afectados que no constituyan residencia habitual ni alberguen una actividad económica, la bonificación será del 50 por ciento. Además, la medida tendrá efectos retroactivos desde el 15 de agosto de 2026, de manera que también puedan acogerse quienes tuvieron que comenzar las reparaciones inmediatamente después de producirse los primeros daños.

"Quien tenga que hacer una obra por los daños provocados por los terremotos no debe pagar los mismos impuestos que quien hace una obra porque así lo desea", ha defendido Mariano Delgado.

El portavoz municipal ha incidido en que "si reparar tu casa no es una elección, sino una necesidad, el Ayuntamiento tiene que estar a tu lado y aliviar esa carga".

La sesión extraordinaria ha servido también para formalizar la incorporación de David Suárez Barruezo como nuevo concejal del Grupo Municipal Popular y miembro del equipo de gobierno, tras la salida de Javier Bravo para asumir la coordinación provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada.

Suárez, número 15 de la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, asumirá la Delegación de Movilidad y Accesibilidad.