Las Gabias (Granada) llevará el teatro y la danza a plazas y calles durante el Mes de la Cultura

Presentación del mes de la cultura en Las Gabias. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha presentado la programación temática del Mes de la Cultura, que convertirá al municipio en un gran escenario cultural durante el mes de abril, con una agenda diseñada para acercar la cultura a toda la ciudadanía y fomentar la participación en espacios públicos y culturales de la localidad.

La programación incluye actividades dirigidas a todos los públicos y edades, combinando propuestas culturales tradicionales con nuevas formas de expresión artística.

Desde recreaciones históricas y espectáculos teatrales hasta talleres, música, literatura y actividades vinculadas a la celebración de San Marcos, el Mes de la Cultura busca consolidarse en el municipio dentro del amplio calendario de citas anuales que organiza el Ayuntamiento.

Uno de los grandes ejes de esta programación será el festival de artes escénicas callejero "Habitando Escenas.

Una ciudad, mil escenarios", que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril y que llevará el teatro y la danza a plazas y espacios públicos, convirtiendo la ciudad en un escenario abierto a la ciudadanía.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Diputación de Granada y refuerza la apuesta institucional por la cultura como herramienta de dinamización social y cultural.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha destacado durante la presentación que la cultura "se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del modelo de ciudad que estamos construyendo", subrayando que "desde que llegamos al gobierno municipal, hemos apostado por la cultura sin titubeos y con la premisa clara de que la cultura sea accesible y de calidad para todos los gabirros, sin excepciones".

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que "este objetivo solo es posible desde la coordinación y el trabajo conjunto entre administraciones".

Un trabajo transversal que se traduce "en mejoras reales para nuestros vecinos, desde infraestructuras y servicios públicos, hasta la organización de eventos que impulsan la promoción de la ciudad, el turismo, el deporte o las actividades dedicadas a la juventud" ha explicado Sádaba.

Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que "la Diputación no podía dejar de apoyar esta iniciativa, que convierte el espacio público en un lugar de encuentro, creatividad y convivencia, y con la que reafirmamos nuestro compromiso con la Cultura como un derecho de la ciudadanía y como una herramienta esencial para el desarrollo de nuestros municipios, pues genera oportunidades, dinamiza la vida social y fortalece el tejido cultural local".

En este sentido, Caracuel ha subrayado "la importancia de que las instituciones públicas apostemos por programaciones culturales gratuitas y abiertas, que garanticen el acceso de toda la población, independientemente de su situación económica.

Porque la Cultura no es un lujo, es un bien común que debemos proteger, impulsar y compartir, y sacarla a la calle es también democratizarla, romper barreras y hacerla verdaderamente inclusiva".

Además del Festival de Artes Escénicas, la Feria del libro o los conciertos, la programación del Mes de la Cultura culminará con la celebración de San Marcos, una de las citas más tradicionales del municipio, que combinará actividades para jóvenes, familias y mayores, incluyendo propuestas musicales, talleres y encuentros intergeneracionales que refuerzan el carácter participativo y comunitario de esta programación.

Con esta programación, completa en la web y las redes sociales del Ayuntamiento, Las Gabias reafirma su compromiso con la promoción cultural y la generación de espacios de convivencia y participación, consolidando la cultura como uno de los pilares fundamentales del desarrollo social del municipio.