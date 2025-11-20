La gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz se celebran en Granada el 31 de enero

Presentación de la gala de los Premios Carmen con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, primera desde la derecha en la imagen - AYUNTAMIENTO

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para convertirse en el centro del cine andaluz con la celebración de la quinta edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía el próximo 31 de enero de 2026 en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Esta gala, que reconoce anualmente las producciones y a los profesionales andaluces más destacados del sector audiovisual, supone una oportunidad para "seguir impulsando el talento y la industria cultural de nuestra tierra", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la presentación de la gala en el Carmen de los Mártires.

En esta edición cuenta con unas 95 producciones candidatas, entre cortometrajes, largometrajes de ficción, documentales y obras no andaluzas con talento profesional de la comunidad apostando desde Granada con esta gala por el séptimo arte.

Además, la gala será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión, con conexiones previas desde la alfombra roja y una amplia cobertura promocional durante las semanas anteriores al evento.

La alcaldesa de Granada ha destacado "que la llegada de los Premios Carmen vuelve a demostrar que Granada es una ciudad de cine, un lugar donde la cultura forma parte de nuestra identidad y donde trabajamos cada día para ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Acoger estos premios es un honor que reconoce nuestro compromiso con el talento andaluz y con una industria que genera riqueza, empleo y orgullo para Andalucía", ha añadido Carazo.

Durante los días previos a la gala, Granada acogerá actividades abiertas al público como mesas redondas, encuentros con profesionales, ciclos de cine y visitas guiadas por localizaciones de rodajes en la ciudad, acercando aún más el audiovisual a la ciudadanía.

Para la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha subrayado que "los Premios Carmen son el reflejo del crecimiento del cine andaluz y de la fortaleza de quienes lo hacen posible".

"Queremos agradecer a las instituciones su compromiso con la cultura, con Granada y con un sector que hoy es un motor imprescindible de nuestra comunidad", ha añadido Velasco.

Los Premios Carmen valoran la excelencia profesional del audiovisual andaluz, y también generan un impacto directo en la economía y proyección mediática de la ciudad anfitriona. En la edición anterior, la campaña llegó a más de 1.000 millones de impactos recibidos en medios de comunicación y redes, con un impacto económico cercano a los 14 millones de euros, una repercusión que se espera repetir este año en Granada.

Nacidos en 2021, estos galardones han convertido cada edición en un verdadero escaparate del potencial de nuestra industria audiovisual, del empuje cultural del sur y de la capacidad de Andalucía para generar historias, artistas y miradas propias con impacto nacional e internacional.

Desde su creación, el palmarés ha rendido homenaje a figuras esenciales de nuestra filmografía: Antonio Banderas en 2022, María Galiana en 2023, José Luis Gómez en 2024 y Antonio Pérez en 2025, un cuadro de honor que testimonia la grandeza y la diversidad de nuestro cine. Los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía continúan consolidándose como referencia del cine andaluz.

En el palmarés principal, las películas ganadoras han sido 'La hija' (primera edición), 'Modelo 77' (II), 'Cerrar los ojos' (III) y 'Segundo premio' (IV). Las dos últimas ediciones también han destacado por el reconocimiento a interpretaciones y direcciones de gran nivel.

En la tercera Edición, los premios recayeron en Kiti Mánver ('Mamacruz') y Víctor Clavijo ('La espera') como mejores intérpretes, con Patricia Ortega como mejor directora. En la cuarta, los galardones fueron para Beatriz Arjona ('Fin de fiesta'), Pablo Gómez-Pando ('Solos en la noche') y Alexis Morante ('¿Es el enemigo? La película de Gila'), acompañado por el premio a dirección novel para Paz Vega ('Rita').

Actualmente, la Academia de Cine de Andalucía cuenta con casi 350 miembros de todas las provincias y representa a todos los gremios que conforman el sector cinematográfico. La quinta edición de los Premios Carmen será así según el consistorio granadino "una cita imprescindible para celebrar el crecimiento del cine andaluz y reafirmar el papel de Granada como escenario único para la cultura, la creatividad y las grandes producciones".