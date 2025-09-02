Gaona Abogacía y Consultoría socio de RocaJunyent_Grupo refuerza presencia en Extremadura con nuevas incorporaciones

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El despacho Gaona, socio de RocaJunyent_Grupo, con sedes propias en Sevilla, Málaga y Extremadura, ha anunciado la incorporación de las abogadas María Ángeles Ugalde Ortiz y Laura Aradillas Marín en su oficina de Badajoz.

Según ha informado este martes en una nota, el acuerdo responde a una visión compartida: dimensionar el despacho en Andalucía y Extremadura para ser la referencia de empresas y administraciones públicas en ambas comunidades.

Con este movimiento, la firma "busca ampliar y diversificar su cartera de servicios, avanzar en su transformación digital, captar talento especializado y consolidar su competitividad en sectores que demandan especialización, transversalidad y tecnología, como el sector público o la mediana empresa".

"Es una oportunidad para seguir ampliando el proyecto que estamos construyendo en el Sur de España. Queremos crecer sin perder nuestro carácter, sumando especialización, presencia territorial y la visión compartida de un proyecto de ámbito nacional, pensamos en global, pero trabajamos en local. Las incorporaciones de Ángeles Ugalde y Laura Aradilla, precedidas por la de Ignacio García Peredo, unidas al liderazgo de Juan José Torres Ventosa, fortalecen la dimensión y capacidad en Extremadura", según ha afirmado Manuel Camas, presidente de Gaona Abogacía.

TALENTO JURÍDICO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO EN EXTREMADURA

Laura Aradillas Marín está especializada en Derecho Mercantil y Derecho Sanitario. Ha sido socia fundadora y CEO del despacho Nova Curia Abogados y Auditores, además de asesora jurídica colaboradora del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz. En su trayectoria destaca su labor como abogada responsable del área mercantil en firmas con presencia en Badajoz, Madrid y Mérida, así como su experiencia en formación sobre consentimiento informado en el ámbito sanitario. Está habilitada como administradora concursal.

María Ángeles Ugalde Ortiz ejerce actualmente en Badajoz, centrada en Derecho Civil. Es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Badajoz y ha participado como ponente en jornadas jurídicas sobre reformas legislativas. Su carrera incluye experiencia como jueza y secretaria judicial en provisión temporal en distintos juzgados de Extremadura, así como un periodo como diputada de la Asamblea de Extremadura.

Con esta ampliación, RocaJunyent_Grupo-Gaona refuerza "su compromiso con el desarrollo y la consolidación de un modelo de firma innovadora, especializada y adaptada a las necesidades del complejo entorno legal de empresas y administraciones cuyo asesoramiento requieren equipos muy completos y transversales".

"Extremadura es clave en nuestro proyecto, por su posición estratégica en la Península, por su capacidad de atraer inversiones, su dinamismo y porque contamos con profesionales con experiencia, formación y capacidad que nos aportan enorme valor desde el primer día", ha subrayado Manuel Camas.