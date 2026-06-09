Garántia impulsa su solvencia con una ampliación de capital de ocho millones para fortalecer el tejido empresarial

Consejo de Administración de Garántia. - GARÁNTIA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de avales andaluza Garántia ha completado "con éxito" una ampliación de capital de ocho millones de euros destinada a fortalecer sus fondos propios, lo que mejora de forma significativa la solvencia y capacidad operativa de la entidad. Con esta operación, consolida su papel como Sociedad de Garantía Recíproca clave para facilitar el acceso a la financiación y apoyar el desarrollo del tejido empresarial de pymes y autónomos en Andalucía.

La operación ha contado con el respaldo de socios protectores ya presentes en la entidad, así como con la incorporación de nuevas entidades financieras y la participación de la Junta de Andalucía, lo que "evidencia un sólido apoyo tanto institucional como empresarial", ha destacado la sociedad en una nota. Este respaldo conjunto confirma la "confianza" del ámbito público y privado en el modelo de la entidad y en su contribución al desarrollo económico regional.

La Junta de Andalucía ha incrementado su participación en Garántia hasta el 40% de su capital, consolidando su compromiso con el impulso a la financiación de pymes y autónomos en la comunidad. Entre los socios protectores que ya formaban parte de la entidad y que han concurrido a la ampliación de capital se encuentran CaixaBank, Caja Rural del Sur, Unicaja Banco, Kutxabank, Caja Rural de Granada, y Caja Rural de Jaén. Asimismo, se han incorporado como nuevos socios protectores Caja Rural de Utrera, Caja Rural de Baena, BBVA y Bankinter, reforzando así la base accionarial y la capacidad de actuación de la sociedad de avales.

De este modo, la estructura accionarial de Garántia se distribuye entre un 60% correspondiente a los socios protectores, de los cuales la Junta de Andalucía ostenta el 40%, mientras que las entidades financieras y el resto de socios protectores representan conjuntamente el 20%, y un 40% en manos de los socios partícipes, integrados por pymes y trabajadores autónomos.

La ampliación de capital permitirá a la entidad incrementar su capacidad de aval y facilitar un mayor volumen de financiación a empresas andaluzas en condiciones favorables. Con ello, refuerza su compromiso con el impulso de la actividad empresarial, la mejora de la competitividad del tejido productivo y la generación de empleo en la región.

"El respaldo recibido por parte del sector financiero y de la Junta de Andalucía demuestra la solidez de nuestro modelo y nuestra relevancia como instrumento de apoyo a las empresas andaluzas", ha señalado el presidente de Garántia, Javier González de Lara. "Esta ampliación nos permite afrontar con mayor fortaleza los retos actuales y seguir acompañando a pymes y autónomos en sus proyectos de crecimiento".

Por su parte, el director general de Garántia, Antonio Vega, ha indicado que "en un contexto económico marcado por la necesidad de facilitar el acceso al crédito, esta ampliación de capital permitirá a la entidad consolidarse como un aliado estratégico para el tejido empresarial andaluz, reforzando su presencia en la región y ampliando su impacto económico".

Garántia es la sociedad de garantía recíproca de Andalucía que facilita el acceso a financiación a pymes, autónomos y emprendedores mediante la concesión de avales ante entidades financieras, contribuyendo al desarrollo económico y empresarial de la comunidad. Ha facilitado la financiación con una actividad en 2025 de 317 millones de euros, en más de 3.400 operaciones, con una cartera de avales vigentes de 1.025 millones de euros, alcanzado los 27.300 socios, triplicando así las cifras registradas desde su constitución en 2017.

La entidad cuenta con diez oficinas en toda la región y un equipo de 90 profesionales con presencia en todas las provincias andaluzas, desde donde desarrolla una labor permanente de asesoramiento en materia de garantías de financiación al tejido empresarial. Estos resultados, junto con la ampliación de capital, reflejan la consolidación y el liderazgo del modelo de sociedad de garantía recíproca como instrumento para facilitar el acceso a la financiación en todos los sectores económicos, contribuyendo de forma directa al fortalecimiento del tejido empresarial y a la generación de empleo en Andalucía.