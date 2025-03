García apunta que "no es fácil ser diputado de Adelante": "Nos enfrentamos a los poderes establecidos"

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha planteado este miércoles "que no es fácil ser diputado de Adelante", conclusión que ha esgrimido apuntando que en el ejercicio de su cargo "se enfrentan a grandes maquinarias que son los grandes partidos políticos y a los poderes establecidos, la patronal, las grandes empresas".

García ha hecho esta reflexión en el marco de la sustitución que han debido emprender en su grupo en el Parlamento de Andalucía tras la renuncia la semana pasada de Maribel Mora a su acta de parlamentaria y que hayan debido llegar hasta la que fue número cinco en la lista de Sevilla en las elecciones autonómicas de 2022, Begoña Iza, para encontrar su relevo.

Iza ha afirmado ser "consciente de la responsabilidad que está cayendo sobre mí", de igual forma ha proclamado que "vengo con muchísimas ganas de defender Andalucía", y se ha mostrado optimista al argmentar que "con las bases sociales que nos apoyan podemos llegar muy lejos".

A preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, García ha precisado que haber llegado hasta el punto cinco de aquella lista obedece al "rechazo individual de las personas" que conformaron la candidatura de los puestos dos al cuatro.

En el caso de los integrantes de Adelante ha considerado que "no es fácil volver a empresa privada" por esa forma de entender el ejercicio de la política, por lo que ha advertido de que "no son políticos profesionales" y eso lleva a que algunos candidatos rechazan la posibilidad de ser parlamentarios ante "una situación laboral concreta".

En este punto ha advertido de la circunstancia de que "los políticos de la izquierda transformadora la hagamos los funcionarios", antes de recordar que "Maribel (Mora), Teresa (Rodríguez), Begoña (Iza) y yo somos funcionarios", de manera que se ven abocados a vivir escenas en la que "hay compañeros que dicen que no pueden ser diputado porque después no me van a contratar en mi provincia en ningún lado".

"Aquí no colocamos a la gente eternamente, estamos un tiempo y luego vuelves a la vida real", ha blandido José Ignacio García como una circunstancia que afecta a los integrantes de Adelante, para ironizar aquí que en su caso carecen de la posibilidad de ingresar en órganos como el Consejo Audiovisual de Andalucía o consejos de administraciones.

"Un diputado de Adelante Andalucía no es cómodo para los que tienen la capacidad de contratar", ha proclamado el portavoz de este partido.

IZA AGRADECE EL TRABAJO DE SU ANTECESORA, MARIBEL MORA

En su presentación ante los medios, Iza ha agradecido "el trabajo de nuestra compañera Maribel Mora, mi predecesora", de quien ha subrayado "su lucha por los más vulnerables" y ha destacado como hito de su trabajo el haber dejado en herencia una Ley contra la discriminación por la menopausia, convencida de tener "mucha suerte de recoger ese testigo".

Iza, quien ha hecho su retrato biográfico para presentarse como hija de la inmigración que se asentó en el País Vasco y que desde hace 23 años vive en Alcalá de Guadaíra, donde ha ejercido como profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria.

La nueva diputada de Adelante, que el miércoles de la próxima semana deberá tomar posesión en el Pleno del Parlamento, ha blandido su compromiso con "la lucha vecinal, con el ecologismo, el pacifismo, la defensa de los servicios públicos", a lo que ha añadido por su condición de docente, que "me preocupa mucho el futuro, de todos aquellos que llegan buscando un futuro mejor".

"Vamos a trabajar estupendamente", ha augurado sobre el funcionamiento futuro del grupo parlamentario.