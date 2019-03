García Egea: "No permitiremos la guerra sucia de Sánchez y que use reales decretos para revertir conquistas del país"

Publicado 06/03/2019 13:11:22 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que su formación no permitirá la "guerra sucia" que asegura que está llevando a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que suma el "uso de los reales decretos para revertir conquistas y mejoras económicas que le han costado mucho a los españoles conseguir".

A preguntas de los periodistas, antes de pronunciar una conferencia sobre 'El impacto de la tecnología Blockchain en la economía. Una oportunidad para Andalucía y para España', García Egea ha insistido en que los reales decretos han de usarse para asuntos extraordinarios o urgentes, como inundaciones o catástrofes naturales, pero se están utilizando para "cuestiones que se aplican en 2020 y que el Gobierno no ha sido capaz de aprobar en los presupuestos".

"Un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos no está legitimado a aprobar ni un solo real decreto", sentencia, añadiendo que, si el PSOE quería seguir gobernando, "que no hubieran convocado elecciones". "Si las han convocado por que el PP y el clamor de Colón los ha obligado, lo que tienen que hacer es respetar la ley", incide.

Sin embargo, asegura que es consciente de que el PSOE "no se lleva muy bien con respetar la ley y que el gabinete del presidente y el propio Sánchez, en vez de pedir a los ministerios trabajar por los españoles, lo que están pidiendo son argumentos de ataque al PP".

"Están intentando poner lo que es de todos al servicio del PSOE, pero el PP va a ser firme en esta contraprogramación que estamos sufriendo todos los españoles", asegura el 'popular', tras lamentar la "guerra sucia" que considera que su formación sufre y ante la que apunta al CIS y a RTVE, "que llamaba mequetrefe a Pablo Casado".

García Egea insiste en que el gobierno de Sánchez está en funciones y "no debería aprobar otra cosa que no sea de extraordinaria o urgente necesidad", ya que, de lo contrario, "estaría incurriendo en fraude de ley".