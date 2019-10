García Egea (PP) pide no apoyar a quienes no diferencian que "no es lo mismo sumar que restar"

Publicado 05/10/2019 20:11:52 CET

Dolores López avisa ante "el momento complicado que se avecina" que Sánchez pertenece al partido que "ha arruinado dos veces a este país"

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expresado este sábado que "hay gente que no diferencia y no sabe que no es lo mismo sumar que restar y gente que no diferencia el jamón serrano del ibérico", de forma que a esos que no diferencian "no hay que apoyarles el día 10 de noviembre", fecha de las elecciones generales.

Así lo ha destacado en su intervención en la clausura de la Convención Económica del PP celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba, junto con la secretaria general del PP andaluz, Dolores López; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras la inauguración ofrecida por el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Al respecto, el popular ha expresado que los que no quieren unirse en torno a la propuesta que el PP hizo de España Suma, siendo "generosa, sincera y patriota; a todos los que han rechazado de una forma unánime y firme la opción de sumar, tendrán que explicar por qué lo han hecho", ha insistido.

Entretanto, García Egea ha subrayado que el día 10 de noviembre "hay que elegir entre el modelo de éxito" de las comunidades y capitales gobernadas por el PP o "el modelo de fracaso del Gobierno del PSOE, que solo trae malas noticias".

Y es que, según ha esgrimido, "el único candidato que se presentó a las elecciones que no ha conseguido la confianza en estos meses es Pedro Sánchez", puesto que los miles de candidatos en comunidades y ayuntamientos "todos han conseguido ponerse de acuerdo", pero "el único incapaz de ponerse de acuerdo ha sido Sánchez", ha advertido.

Por tanto, García Egea ha remarcado que "el día 10 hay que elegir entre los que bloquean y los que avanzan", destacando que "el PP tiene como único objetivo el futuro de España" y quiere "parecerse más a los que intentan poner soluciones para conseguir nuevas metas, que a los que intentan volver a recetas fracasadas del pasado".

De este modo, ha señalado que se necesita tener "muy claro que la misión es compartida y a la que se puede llegar por distintos caminos", con el fin de "conseguir que Casado sea el próximo presidente del Gobierno".

En este sentido, el número dos del PP ha expresado que "vienen nubarrones en la economía" y, a tal efecto, "cuando empiezan los nubarrones, el PP construye el arca para proteger a todos los ciudadanos y el PSOE toca la música en el naufragio", ha enfatizado.

"EN ANDALUCÍA NO SOBRABA NADA, SOLO EL PSOE"

Por otra parte, García Egea ha defendido que "en Andalucía no sobraba nada, solo el PSOE", momento en el que ha alabado la gestión del PP al frente de la Junta, apostillando que "el PP está donde se necesita".

Al hilo de ello, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha elogiado que en esta Convención Económica se ha demostrado que el PP "sabe cómo hacer las cosas", aplaudiendo con ello las recetas económicas de Casado en "un momento que se avecina complicado" y ante el que ha defendido que "el único partido que ha levantado dos veces España es el PP".

Así, ha resaltado "el capital humano y profesional inigualable que no tiene ningún otro partido", de ahí que haya dicho irónicamente que a la próxima convención habrá que invitar al PSOE.

Entratanto, López ha lamentado que la gente está "cansada y cabreada" por "el bloqueo", de modo que se va a las elecciones por "el ego de Sánchez, que pertenece al partido que ha arruinado dos veces a este país", ha avisado, para reprochar que el PSOE ha entrado en "el enfrentamiento".

Tras advertir, igualmente, de las entregas a cuenta pendientes a la comunidad, la número dos del PP regional ha remarcado que "esto no va de ideologías, sino de defender a Andalucía", al tiempo que ha apostillado que "cuando vienen nubarrones económicos se necesita un gran capitán, que se llama Pablo Casado".

Palabras en las que también ha coincidido el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, mientras que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha puesto como ejemplo las políticas de los gobiernos del cambio en Córdoba y en Andalucía que "se alejan del sectarismo", al tiempo que están "centradas en las personas".

De igual modo, el regidor ha valorado que se vuelva a centrar la política en la economía, al tiempo que ha apoyado "la bajada de impuestos" para hacer más competitiva la economía y ha dado importancia a la palabra "confianza" para "recuperar la economía" y que haya "seguridad jurídica". No en vano, con el PP, el cambio en Córdoba y Andalucía "da resultados", ha elogiado.

Cabe destacar que esta cita ha contado con cuatro mesas que han versado sobre 'Buenas políticas para las oportunidades, el crecimiento y el bienestar'; 'Las recetas para el crecimiento económico'; 'Diálogo social y sostenibilidad del estado del bienestar', y 'Las políticas de crecimiento en la Europa de las regiones'.

Y en ellas han estado presentes exministros de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy para poner en valor la experiencia de gestión de PP ante las crisis, además de contar con la presencia de otros representantes de la sociedad civil.