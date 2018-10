García (IU) recuerda a PP y Cs que votaron a favor de innovar el Pepch para proteger a los vecinos

Publicado 25/07/2018 15:17:32 CET

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), ha recordado este miércoles a PP y Cs que votaron a favor de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), con el fin, precisamente, de proteger a los vecinos ante la excesiva presión del turismo.

En este sentido y en rueda de prensa, García ha criticado la "pérdida de memoria continua que sufren algunos", respecto a lo que votan en el Pleno del Ayuntamiento, siguiendo una "estrategia para intentar desgastar" al gobierno municipal de PSOE e IU, pero "sin sustento político, porque votan una cosa y luego dicen lo contrario".

Así, según ha recordado Garcia, "en el Pleno ya se debatió esta cuestión, con los votos a favor de todos los grupos políticos, para hacer una innovación que proteja los cambios de usos que están dentro del casco histórico" de Córdoba, que, según ha señalado, "es de los más grandes de Europa" y que, "desde hace unos cuatro años", viene "sufrido un efecto de gentrificación".

Ello ha implicado que las personas que viven en el mismo están siendo "expulsadas del casco histórico por la gestión que se está haciendo del turismo, no solo en Córdoba, sino en todas las ciudades", pues "cada vez hay más viviendas turísticas, más hoteles, más restaurantes y establecimientos de hostelería, y de otro tipo, de gestión de turismo, que hacen que quienes residen en el casco histórico, tarde o temprano", se vayan, "porque no hay equipamientos y porque no hay posibilidad de hacer una vida normal, como en cualquier otro barrio".

A ello se suma, según ha indicado García, que "las grandes entidades financieras y los grandes fondos de inversión, muchos de ellos fondos buitres", están invirtiendo en el casco histórico "para especular con el suelo", hasta el punto de que "muchos de ellos ni siquiera acometen obras que puedan luego generar un reparto justo de la riqueza dentro del casco histórico".

Además, el hecho de que "mucha gente salga del casco histórico" hacia barrios periféricos, de la Fuensanta a Ciudad Jardín", hace que "suba mucho el alquiler" en las viviendas de estas otras zonas de la ciudad, de modo que las consecuencias negativas de la gentrificación en el casco histórico afectan a toda la ciudad.

Por eso, desde la GMU se plantean medidas para que el casco histórico "sea habitable" y cuente con equipamientos educativos, sanitarios y deportivos, entre otros, como "hay en cualquier otro barrio", ya que, "sí todo se destina a la gestión turística, ese modelo de vida que tenemos que hacer el casco histórico, pues no sucede".

En consecuencia, según ha aclarado García, "lo que estamos haciendo es innovando el plan para que todo eso se proteja, y que se proteja a los vecinos que viven el casco histórico" y, para ello, se persigue que el cambio del uso residencial a cualquier otra actividad, relacionada con el turismo o de otro tipo, que no sea equipamiento, pues "tenga un uso regulado".

Por otro lado, el también presidente de la empresa municipal Sadeco, quien ha presentado una campaña relacionada con la recogida de residuos e informado de la adquisición de un nuevo vehículo para Sadeco, ha exigido a la Junta de Andalucía que paralice la concesión de autorizaciones para viviendas turísticas, "hasta que el Gobierno de España regule toda la cuestión de las viviendas turísticas".

QUEDA SOBRE LA MESA

En cualquier caso, según han informado a Europa Pres fuentes municipales, el consejo rector de la GMU, en su sesión de este miércoles, ha dejado sobre la mesa el punto referente a la formulación de la referida innovación del Pepch, tras la propuesta hecha, en tal sentido, por PP, Cs y Ganemos Córdoba.

De esta forma, tras el debate mantenido y en busca del consenso sobre este asunto, se convocará una sesión extraordinaria del consejo rector de la GMU este próximo viernes, en el que se llevará este asunto, pero con la retirada del apartado referente a la suspensión cautelar de las licencias para apartamentos turísticos en parte del casco histórico.