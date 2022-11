García señala "la tendencia a la baja" de los conciertos sanitarios y PSOE critica la "deriva privatizadora" de la Junta

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado este miércoles en el Parlamento que la tendencia de los conciertos con otras entidades sanitarias "es a la baja" y que el actual proyecto de presupuestos "destina un 2,55% menos a conciertos respecto a 2022, así como un 11,4% menos para conciertos hospitalarios con entidades privadas", mientras que el PSOE ha criticado la "deriva privatizadora" del Gobierno andaluz desde hace cuatro años y ha recordado las protestas sanitarias de este pasado sábado.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, ha destacado que el Gobierno andaluz "trabaja para mejorar" la sanidad pública, cuya calidad "debe tender hacia la excelencia" y para ello "hay que trabajar en tres aspectos como son garantizar la accesibilidad al servicio sanitario, mejorar los tiempos de espera y apostar por la mejor de la atención primaria".

García ha señalado que "no son ajenos a las críticas de nuestra gestión por parte de usuarios, profesionales y grupos políticos", unas demanda que "nos ayudan a detectar fallos del sistema", pero en otras ocasiones, en cambio, "me da la sensación de que la oposición recurre a una cantinela sin fundamento, que no se corresponde con la realidad". "Se critica de privatizar cuando es el gobierno que más ha apostado por la sanidad pública", ha defendido la consejera, quien ha remarcado que son "datos y hechos objetivos".

Así, García ha afirmado que la tendencia de los conciertos con otras entidades sanitarias "es a la baja", de modo que mientras en 2012 "se dedicó a conciertos un 4,68% del presupuesto, en 2021 supuso el 3,84%, y el actual proyecto de presupuestos destina un 2,55% menos a conciertos respecto a 2022, así como un 11,4% menos para conciertos hospitalarios con entidades privadas".

"La prioridad de esta Consejería es atender a la salud y necesidades de los pacientes y serán esas necesidades y los datos de demora las que nos indiquen las derivaciones necesarias a conciertos con centros privados para dar respuesta a los problemas de salud de los ciudadanos", ha manifestado.

La titular de Salud ha indicado que "de los 447 millones de euros a conciertos sanitarios, se destina un 40% a conciertos con entidades hospitalarias, algo más de un 30% a transporte sanitario, un 15% a servicios de diálisis y el resto a terapia y pruebas diagnósticas". Ha añadido que en "Almería hay seis conciertos por 24 millones; 21 en Cádiz con un presupuesto de 44,5 millones; diez en Córdoba, con un importe de 25 millones; ocho en Granada, por 20 millones; cinco en Huelva, con 20 millones; dos en Jaén, por diez millones; 22 en Málaga, con 48 millones; y 23 en Sevilla con un gasto de 42,5 millones".

"Como no puede se de otra forma se garantiza la transparencia de todos los contratos y su sometimiento a rendición de cuentas", ha afirmado García, quien ha destacado también que en la actualidad se está elaborando un proyecto de nueva orden de tarifación de conciertos, que se encuentra en sus actuaciones finales y que se prevé se publique en próximos meses.

"La obligación del sistema sanitario es dar respuesta a las personas con sus propios medios y si no es posible, acudiendo al concierto con otras entidades", ha subrayado García, quien ha añadido que "hemos usado todos los medios a nuestros alcance para que los andaluces sean asistidos en tiempo y forma porque es nuestra obligación".

La socialista Isabel Aguilera ha criticado la "deriva privatizadora" del Gobierno andaluz desde hace cuatro años y ha recordado las protestas sanitarias de este pasado sábado, donde "miles de personas le han reclamado que se actúe contra el deterioro y la privatización de la sanidad andaluza". Ha afeado "el incremento acumulado del 33% en privatizaciones desde que llegaron al gobierno" y que en los presupuestos de 2023 haya "558 millones de euros en privatizaciones, un 20% más que en los últimos años".

"Es una estrategia de deterioro de la sanidad pública en beneficio de la privada", donde los pacientes derivados "han subido un 43%, las intervenciones un 113% y los estudios diagnósticos un 224%", ha apuntado Aguilera, quien ha criticado que "quieren desmantelar todo lo construido durante 36 años" y ha afirmado que el SAS "es una mera correa de transmisión de mutuas, aseguradoras y clínicas privadas".

VOX APUESTA POR UN "EQUILIBRIO" ENTRE SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Desde Vox, Rafael Segovia ha pedido encontrar un "equilibrio" entre la sanidad pública y la privada, al tiempo que considera "absurdo" cuestionar los conciertos con la privada en un momento "en que tenemos que dar respuesta" a los ciudadanos, ya que el sistema público "habría colapsado de no ser por los conciertos con la privada". Por tanto, la "pública necesita a la privada y más desde la pandemia, que ha requerido aunar esfuerzos", pero "no podemos caer en la tentación del todo privado", ya que "atiende solo a criterios económicos, con resultados que podrían ser lamentables".

Por último, la popular Beatriz Jurado ha afirmado que al PSOE "cada día le cuesta más mantener el mantra de que estamos destrozando la sanidad, y le ha recordado a los socialista que fueron ellos quienes pusieron en marcha los conciertos sanitarios. "¿Lo hicieron para beneficiar a la sanidad privada?", les pregunta.