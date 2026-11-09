Garriga anima a los españoles a ver 'La Revuelta' con la asistencia de Abascal: "Espero que reviente en audiencia"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga (Fotografía de Archivo) - VOX

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha animado a los españoles a ver en la noche de este lunes el programa 'La Revuelta', en La 1 de TVE, con motivo de la asistencia del presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Garriga ha manifestado que no va a "elucubrar sobre lo mucho que se ha dicho sobre la asistencia de público a dicho programa" porque siendo "sincero", no lo sabe ni le "interesa".

"Lo que sí sé y me interesa es que el conjunto de los españoles va a poder conocer de primera mano a Santiago Abascal. Un Santiago Abascal que lleva toda su vida comprometido con su nación, un hombre de Amurrio que ha sufrido lo peor de la banda terrorista ETA y que ha renunciado a mucho para garantizar al conjunto de los españoles de que se va a dejar todo para recuperar las certezas y la seguridad, y para garantizar la prosperidad de las familias trabajadoras y para demostrar, como he dicho, que hay políticos como él que están dispuestos a cambiarlo todo", ha manifestado.

"Yo animo a todos los españoles a que vean el programa. En otras circunstancias, les diría que no lo vieran, porque no merece la pena, pero hoy está el hombre que está llamado a cambiar España, y ese es nuestro presidente nacional, Santiago Abascal", ha añadido.

Ha confiado en que hoy "reviente la audiencia" 'La Revuelva' y que los ciudadanos no se conecten a la entrevista que le harán en La Séptima al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en una "pataleta de niño pequeño que decide convocar una entrevista a prisa y corriendo en la cadena que ha encargado a sueldo a sus amigos".

Asimismo, Ignacio Garriga Ha manifestado que de cara a las elecciones generales "no hay que dar absolutamente nada por hecho" y "no hay que confiarse de las encuestas". Ha apelado, por ello, a la "prudencia y la movilización", apuntando que lo que pase el 29 de noviembre "lo decidirán" los españoles.

"Serán los españoles quienes decidan si va a gobernar en solitario Santiago Abascal, si va a gobernar el señor (Alberto Núñez) Feijóo con el apoyo de Vox, si Vox va a estar fuera, si Vox va a estar dentro; ahora lo importante y primordial es denunciar que hemos sufrido ocho años a un gobierno que se ha llevado el dinero de los españoles", ha recalcado.

"Y hay que denunciar que si Pedro Sánchez continúa cuatro años más en el poder, no va a reconocer, como decía aquel, a esa España ni la madre que la parió", ha señalado Garriga.