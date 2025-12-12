El gasto medio previsto de los andaluces para esta Navidad se sitúa en 589 euros, un 8% menos que en 2024

Archivo - Una persona lleva una bolsa con regalos para Reyes, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El gasto medio de los andaluces previsto para esta Navidad se sitúa en los 589 euros, lo que supone un descenso del 8% con respecto a 2024, cuya previsión media se situaba en 640 euros. No obstante, el 27% de los andaluces afirma que gastará más que en 2024, un avance de cuatro puntos porcentuales respecto al dato autonómico del año pasado (23%), según se refleja en el informe 'Intención de Gasto en Navidad' del Observatorio Cetelem, publicado este viernes.

Según los datos recogidos por Cetelem en una nota, esto confirma una "ligera bajada" en la intención de gasto de los andaluces con respecto al año anterior, ya que el gasto medio previsto confirma un escenario de mayor prudencia económica en los hogares andaluces. Además, Andalucía continúa, por tanto, dentro de un marco de contención, y aunque el gasto estimado es inferior al del año pasado, se sitúa ligeramente por encima del gasto previsto a nivel nacional (580 euros).

Por su parte, el 27% de los andaluces afirma que gastará más que en 2024, un avance de 4 puntos porcentuales respecto al dato autonómico del año pasado (23%). Sin embargo, esta cifra queda cinco puntos por debajo del promedio español, donde el 32% de los consumidores asegura que aumentará su desembolso respecto al ejercicio previo.

Asimismo, Cetelem ha señalado que el comportamiento por categorías refuerza esta tendencia de moderación. En el ámbito de los regalos navideños, el porcentaje de ciudadanos que prevé gastar más sube del 19% de 2024 al 22% en 2025, aunque situándose también por debajo del conjunto de España (25%).

Aun así, la mayoría de los andaluces mantiene estable su previsión, el 58% asegura que invertirá lo mismo que el año anterior, un dato alineado con la tendencia nacional y que denota que el grueso de los hogares opta por no alterar significativamente su presupuesto.

En productos para reuniones familiares; comida, decoración y otros artículos vinculados a la celebración tampoco se observa señales de crecimiento del gasto. Sin embargo, tan solo el 21% de los andaluces prevé gastar más, un porcentaje inferior al 25% registrado en España.

Por otro lado, la entidad ha destacado que la intención de compra por categorías muestra un comportamiento diverso. Mientras perfumes (47%), moda (41%) y calzado y complementos (33%) continúan entre los productos más demandados, Andalucía queda por debajo de la media nacional en casi todos ellos, lo que refuerza la imagen de una campaña más prudente. Asimismo, categorías con mayor coste, como tecnología/informática (16%) o viajes (10%), presentan una intención de compra más contenida.

CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPRAS DE SEGUNDA MANO

En relación con la compra de productos de segunda mano, Cetelem ha apuntado que Andalucía mantiene un comportamiento prácticamente idéntico al conjunto de España, con un 34% de consumidores que asegura que recurrirá a este tipo de artículos.

Esta cifra, además, es ligeramente inferior al año anterior (36%), pero apunta a una consolidación del mercado de reacondicionados, no tanto por un aumento específico en 2025, sino por su incorporación como opción habitual para ciertos perfiles de consumidores. Sin embargo, el gasto medio previsto para estos productos cae de 322 euros a 208 euros, una reducción del 35% que revela que, aunque la práctica se mantiene, el desembolso destinado disminuye.

Los productos que muestran más intención de compra son los libros y los juguetes con un 16% y un 11% de menciones respectivamente. Por su parte, el canal de compra muestra una preferencia clara por el entorno digital, el 74% de quienes comprarán productos de segunda mano lo harán en Internet, por encima tanto del promedio nacional (69%).

Este salto indica que el consumidor andaluz apuesta "decididamente" por plataformas online para obtener mejores precios y variedad, consolidando un patrón que otras comunidades también presentan, pero no con un crecimiento tan pronunciado.

