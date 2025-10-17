El gastronómico de María de la O será el encargado de abrir los actos de los Premios de Gastronomía en Granada

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Nacionales de Gastronomía convierten a Granada en la capital de la buena mesa de España este domingo 19 y lunes 20 de octubre. Junto a mesas redondas y otros actos, la Academia de Gastronomía de España ha organizado una recepción oficial para la noche del domingo en el Carmen de los Mártires. La cena será ofrecida por el restaurante María de la O y su chef Chechu González junto a su equipo.

González ha pensado en ofrecer una cena muy acorde con la filosofía del gastronómico del María de la O: "el escabeche y las salsas jugaran un importante papel en la elaboración de la propuesta", indica el chef, según ha informado Grupo Abades en una nota de prensa.

Para Chechu González, "la idea es mostrar lo bueno y mucho, pero también la gran evolución que ha experimentado la cocina granadina y hacerlo en este foro como un inmejorable escaparate".

Los Premios Nacionales de Gastronomía llegan este año a su 51ª edición y es la primera vez que se organizan fuera de Madrid. El día 20, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital nazarí la gala de entrega de premios y Grupo Abades es el encargado de ofrecer la operativa, mientras que María de la O vuelve a participar con Chechu González como uno de los cocineros de la cena, al tiempo que por la mañana intervendrá en la mesa redonda 'Retos, oportunidades y paisaje culinario', que se celebrará en el Palacio de los Córdova.

Esta amplia participación de Abades en estos premios supone un reconocimiento de la Academia de Gastronomía de España a la labor que la empresa lojeña realiza en pro de la excelencia del sector en Andalucía, ha precisado Grupo Abades.