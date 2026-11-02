Gavira abre este martes la ronda de comparecencias de consejeros en el Parlamento para exponer los presupuestos de 2027

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, comparece en comisión parlamentaria. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros del Gobierno andaluz comparecerán esta semana en el Parlamento andaluz para exponer los presupuestos de sus departamentos para el próximo año, después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado viernes el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2027.

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, será el que arranque, este martes a las 9,00 horas, la ronda de comparecencias de consejeros en sus respectivas comisiones parlamentarias para exponer las cuentas de sus departamentos en el próximo ejercicio.

En la jornada de este martes, también comparecerán en comisiones los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y de Educación, Carmen Castillo, para explicar las cuentas de sus consejerías.

El miércoles, lo harán seis consejeros: Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, y Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez.

Las comparecencias sobre el presupuesto de 2027 culminarán el jueves con la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y con la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

De esta forma, el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 arrancará formalmente su tramitación parlamentaria. El viernes 6 de noviembre acabará el plazo para que los grupos parlamentarios que lo consideren presenten enmiendas a la totalidad al proyecto de ley.

El miércoles 11 de noviembre está fijado el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces, con una exposición inicial de Carolina España para explicar su contenido y, a continuación, se desarrollarían las intervenciones de los grupos, comenzando por los que hubieran planteado enmienda a la totalidad.