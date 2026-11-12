Gavira acusa al PSOE-A de "defender a delincuentes" y tener "criminales" en el Gobierno en otra bronca en el Parlamento

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha mantenido este jueves un nuevo debate bronco con diputados del Grupo Socialista en el Parlamento en el que ha acusado a los socialistas, entre otras cuestiones de "defender a delincuentes" y de dirigir un Gobierno de "criminales" en España al que "le quedan 18 días", según ha augurado aludiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ha ocurrido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, al hilo de dos preguntas que los diputados del PSOE-A María Márquez y Josele Aguilar han trasladado a Manuel Gavira.

En concreto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez ha preguntado al vicepresidente segundo por la reducción de subvenciones a los sindicatos UGT-A y CCOO-A que se incluyen en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2027, mientras que Josele Aguilar le ha cuestionado la política de patrocinios de la empresa pública de Turismo Andaluz, vinculada a la consejería que dirige Gavira.

Así, María Márquez ha comenzado su intervención dirigida a Gavira preguntándole "por qué le molestan tanto los sindicatos", y en esa línea le ha reprochado que este pasado miércoles "se lucieron" los representantes de Vox y "sus amigos del Partido Popular" llamando a los sindicatos que apoyaban la huelga general de este 11 de noviembre "vagos, jetas, apesebrados, mafia, basura sindical" o "come gambas".

La portavoz socialista ha espetado al vicepresidente de Vox que a los representantes de la "extrema derecha" sí "les gustan" las manifestaciones, y han estado "presidiendo pancartas contra el aborto o el derecho al matrimonio homosexual", y han estado "muy activos en manifestaciones contra los socialistas" y "contra el presidente del Gobierno del país", le ha reprochado a Gavira.

PSOE-A DEFIENDE EL SINDICALISMO TRAS LA HUELGA GENERAL

Dicho esto, María Márquez ha reivindicado que "el sindicalismo está" en la Constitución española, y "la defensa de los derechos de los trabajadores es profundamente democrática", y "por eso les molesta, porque consigue que la dignidad de una persona no dependa de la voluntad de otra", le ha trasladado al dirigente de Vox.

"Si los trabajadores no se hubieran organizado, no existirían descansos semanales, las vacaciones retribuidas, el derecho al paro cuando te despiden o los permisos de maternidad o de paternidad", ha proclamado también la parlamentaria socialista a la hora de defender a los sindicatos y antes de declararse "heredera", como socialista, de "esa lucha sindical". "El problema para ustedes es que todos sabemos también de quiénes son los herederos en este país", ha apostillado María Márquez en su mensaje dirigido a Gavira.

El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha comenzado respondiendo a María Márquez calificando de "fracaso" la huelga general de este pasado miércoles, "amparada por unos sindicatos que defienden a un Gobierno socialista a cambio de 500 millones de euros en los últimos cuatro años", ha añadido.

Dicho esto, Gavira ha acusado a los socialistas de acumular "en diez meses 115 víctimas" mortales en accidentes de tren este año, así como de haber "consentido, porque la conocían previamente, la invasión de Ceuta" del pasado verano, y ha espetado a María Márquez que los andaluces tienen que "leer cada semana noticias de esos sindicatos a los que defiende con condenas judiciales", como las relativas al fraude de los fondos de formación.

"Ustedes tienen tan asumida la corrupción, la llevan tanto dentro, que no les importa que esto pase en Andalucía", le ha reprochado Gavira a Márquez, a quien ha concluido reprochándole que los socialistas están en el Parlamento "para defender a delincuentes".

PATROCINIOS

A continuación, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha iniciado su pregunta a Gavira llamando la atención acerca de que, en el pasado año 2025, la Empresa Pública de Gestión de Turismo de Andalucía "suscribió 440 contratos de patrocinio", frente a los 323 del año 2024, y que entre ambas anualidades la cuantía vinculada a dichos contratos sumó "la nada desdeñada cifra de 51.872.000 euros".

El representante socialista ha criticado al dirigente de Vox que, "no contento con esto", en este año 2026 se ha producido un incremento en esos montantes, y le ha preguntado qué "justifica" este aumento, y "qué va a hacer para aplicar y garantizar criterios de transparencia y eficiencia".

El consejero de Turismo le ha replicado que, "en los 125 días" que lleva en el Gobierno andaluz, "ni se ha incrementado el número de patrocinios ni las cantidades satisfechas", tras lo que Josele Aguilar le ha replicado que se ha convertido en un "cómplice servil" del Ejecutivo de Juanma Moreno al ocupar el sillón de vicepresidente segundo "pagado" por el presidente de la Junta.

El portavoz socialista ha preguntado a Gavira "qué ha quedado" del político que, cuando estaba en la oposición, defendía un "compromiso con la transparencia", y le ha advertido de que, "hoy, no aguanta ni su hemeroteca ni tampoco el Diario de Sesiones" del Parlamento. Además, le ha afeado que entre los 150 puntos del acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Vox al inicio de esta legislatura no se incluyó "ni uno solo de recorte de publicidad institucional o de contratos de patrocinio".

Finalmente, Aguilar ha concluido retando a Gavira a "demostrar que no se vende por un sillón" explicando "a los andaluces cómo va a reducir esos contratos de patrocinio, si es que hay que reducirlos, qué criterios objetivos se van a utilizar para adjudicarlos", y comprometiéndose a "hacer la auditoría" que Vox apoyó en la pasada legislatura sobre contratos de patrocinio de la empresa pública de Turismo andaluz.

Manuel Gavira ha replicado al diputado socialista que el "criterio" que seguirá su consejería "para los patrocinios será siempre el retorno" que éstos propicien, así como se ha comprometido a "reforzar los criterios de medición de resultados". "Además, el criterio que vamos a utilizar es el del cuidado de la inversión, y analizaremos los costes de mercado", ha agregado el consejero antes de aseverar que eso "se llama responsabilidad".

Frente a ello, el vicepresidente segundo ha replicado a Aguilar que es "un chiste" que un socialista hable "de eficiencia y transparencia", y al hilo le ha reprochado que socialistas "se gastaban el dinero de los andaluces en prostíbulos, y le ha preguntado si le parecen "eficientes y transparentes" exdirigentes socialistas como el exministro José Luis Ábalos o "la mujer del presidente" del Gobierno, Begoña Gómez, "porque están unos en Soto del Real, y los otros van de camino", ha comentado Gavira con unas palabras que han generado malestar en la bancada socialista, mientras que la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, llamaba "al orden" a Josele Aguilar.

El dirigente de Vox ha concluido su intervención denunciando que los socialistas "tienen 116 víctimas en sus espaldas" --en referencia a los fallecidos en los accidentes de trenes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) de este año--, así como de conformar "un Gobierno de criminales, de corruptos y de traidores" al que "le quedan 18 días", según ha augurado Gavira para concluir.

Tras esta intervención, el secretario del Grupo Socialista, Rafael Recio, ha pedido a la presidenta del Parlamento la palabra invocando "todo un capítulo del Reglamento", el relativo a las preguntas de los diputados a los consejeros, a lo que Ana Mestre le ha replicado esgrimiendo el artículo 76.3 de dicha normativa, que recoge que "nadie" en el Parlamento "podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto por el presidente o presidenta de la Cámara" en determinados supuestos, y ha zanjado el debate para dar paso a la siguiente pregunta.