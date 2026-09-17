Gavira anuncia una auditoría del ordenamiento jurídico para "devolver más tiempo y dinero a los andaluces"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, interviene en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado un auditoría integral al ordenamiento jurídico andaluz, "con más de 17.000 normas", dentro de las medidas de desregulación administrativa con el objetivo de "devolver más tiempo y dinero a los andaluces" frente la burocratización.

Junto con la auditoría, Gavira ha señalado la creación de un buzón de desregulación y la apertura de canales con empresarios, autónomos y profesionales para que "digan donde están esos trámites". Un proceso en el que ha defendido "todas las garantías jurídicas".

"Revisaremos los procedimientos de más demanda y lo haremos reduciendo la documentación y reduciendo los plazos, y ampliaremos las declaraciones responsables y el silencio positivo", ha explicado este jueves en su intervención en el Parlamento andaluz.

El vicepresidente segundo ha señalado que las medidas van orientadas a "una ventanilla única real" y ha cifrado en 2.000 millones de euros "la consecuencia de la burocratización" en la riqueza de la comunidad.

"Iremos a la raíz del problema. Queremos normas que sean de mucha más calidad y de mucha más claridad. El éxito de la desregulación no será tener más normas, será todo lo contrario, poder devolver más tiempo y dinero a todos los andaluces", ha subrayado.

Gavira ha respondido así a la pregunta formulada por el diputado de Vox, Antonio Sevilla, quien ha pedido "cortar con motosierra la selva burocrática" tras citar datos de la Asociación de Trabajadores Autónomas (ATA) que cifra en 136 millones las horas para cumplir los trámites administrativos.

"Cuando una empresa necesita asesores simplemente para entender, toda esa maraña administrativa, pues no le está invirtiendo en lo que debería, en creación de empleo. Y cuando tener un trabajador implica o multiplica esas obligaciones hasta hacerlas prácticamente insoportables, frena la creación de empleo", ha aseverado.