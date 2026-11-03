Gavira considera que la dimisión de Puente "llega tarde y no basta": "Exigimos verdad y justicia"

Imagen del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "llega tarde y no basta", al tiempo que ha exigido "verdad y justicia".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente comunicara este martes su dimisión en la Diputación Permanente, una decisión adoptada tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas.

En este sentido, Gavira ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombrara y mantuviera a Puente en el cargo tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas y otras 152 resultaron heridas. Por ello, ha señalado que el ministro "ahora debe asumir sus responsabilidades políticas, mientras los tribunales depuran las posibles responsabilidades penales".

Por último, ha subrayado que los accidentes de Adamuz y Urda suman un total de "116 vidas perdidas", por lo que, a su juicio, "no bastan las dimisiones". En este sentido, ha vuelto a reclamar "verdad y justicia" y ha asegurado que "el 29 de noviembre caerá Sánchez".