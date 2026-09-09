Gavira considera que el problema de vivienda no es la de "uso turístico", pero aboga por una mayor inspección

Archivo - El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha considerado este miércoles que el problema de acceso a la vivienda que hay en Andalucía no se puede achacar a la existencia de viviendas de uso "turístico", aunque ha abogado por una mayor inspección de éstas para perseguir las que son "ilegales".

"Es que parece que el problema de la vivienda en Andalucía es por la vivienda de uso turístico y no es verdad; el problema de vivienda que hay en Andalucía es porque no se construye vivienda, ya está y es que no es otro", ha indicado Gavira, en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press.

Ha añadido que si hubiese suelo, que se "encuentra secuestrado en muchos casos por la administración", fomentásemos que se construyese y bajásemos los impuestos para que la gente pudiese acceder a vivienda, "no habría problema de vivienda". "Lo que pasa es que como no se construye vivienda, pues empezamos ya a señalar un culpable o a otro culpable", ha apuntado el consejero, reiterando que el problema de la falta de vivienda en esta comunidad no es por la presencia de "viviendas de uso turístico".

No obstante, sí ha abogado por una mayor inspección de esas viviendas de uso turístico, porque hay "ilegales" que no están siendo objetivo de inspección.

Además de la necesidad de construir viviendas, el consejero ha recalcado la inspección de las viviendas de uso turístico para detectar las ilegales y la posibilidad de "incentivar el paso de una vivienda de uso turístico a una vivienda residencial".

De otro lado, sobre una posible instauración de tasas turísticas en municipios de Andalucía, Manuel Gavira ha insistido en su planteamiento de que "poner una tasa turística es una solución reduccionista que no arregla el problema".

Ha indicado que, con su planteamiento, no está "quitando" o evitando una "posibilidad de financiación al ayuntamiento de Sevilla, al de Málaga o al de Cádiz", pero sí que es necesario que cuando se habla de una tasa turística hay que poner sobre la mesa qué "destino concreto" va a tener lo que se recaude, y eso "no lo dicen" quienes la plantean.

Manuel Gavira también ha puesto el acento en que la mayoría de los andaluces que hacen turismo lo hacen "en Andalucía", de manera que si hay que pagar una tasa en un municipio andaluz, "estamos hablando de un impuesto para los andaluces": "Es decir, que si un sevillano va a Granada por trabajo, paga tasa".

Para el consejero, hay que "abrir vías" en torno a este debate y se ha referido a que en la Ley de Haciendas Locales hay un artículo que habla de los municipios turísticos y la posibilidad de contar con un instrumento de financiación con un carácter "finalista, no para lo que uno quiera".

"Existe una Ley de Haciendas Locales y ¿por qué no se utiliza?", ha planteado el consejero, quien ha lamentado que lo "fácil o lo reduccionista sea decir una tasa".

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, Manuel Gavira ha considerado que "sí afecta al sector turístico de la parte del sur de la provincia de Cádiz": "Evidentemente, cuando una persona apunta al destino turístico del sur de España, la provincia de Cádiz, por ejemplo, y ve lo que está sucediendo en Ceuta, que está al lado, eso afecta al sector turístico de la parte del sur de la provincia de Cádiz, en el sur de Andalucía, porque genera intranquilidad y miedo".