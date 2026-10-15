Gavira defiende que la Junta está "reforzando con más efectivos" los juzgados para luchar contra el narcotráfico

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en la Comisión Parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha defendido este jueves que la Junta, en el marco de sus competencias, está "reforzando con más efectivos" juzgados andaluces para combatir el narcotráfico que azota al litoral de la comunidad.

En comparecencia en comisión del Parlamento andaluz, Gavira ha señalado que frente a un Gobierno central que "tomó la decisión de desmantelar" la unidad OCON-Sur, la Junta está "haciendo exactamente lo contrario", es decir, reforzar el estado cuando los "delincuentes pretenden desafiarlo".

Ha recalcado que su consejería, en el marco de sus competencias, "ha puesto más efectivos de refuerzo en los órganos judiciales" de varias provincias.

Así, la consejería mantiene 140 efectivos de refuerzo distribuidos entre Granada (40), Málaga (36), Cádiz (28), Almería (21) y Huelva (15). A estos se suman cinco refuerzos extraordinarios en Marbella, Estepona, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda y Ayamonte. Además, se han ampliado los efectivos de los servicios de guardia con refuerzos anuales en Algeciras, La Línea de la Concepción, Estepona, Fuengirola, Marbella, Torremolinos y Vélez-Málaga. Los refuerzos estacionales de guardia se prolongan hasta el 31 de diciembre en Almería, El Ejido, Barbate, Motril y Ayamonte.

"¿Vamos a reforzar los órganos judiciales?, claro que sí, y ¿vamos a solicitar al Gobierno de España la creación de esos órganos judiciales especializados contra el narcotráfico?, por supuesto que sí, porque es nuestra obligación y poner desde la Junta de Andalucía los instrumentos para que el problema desaparezca", ha añadido Manuel Gavira.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer miércoles, a propuesta del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un acuerdo para instar al Ejecutivo central a promover la creación de órganos judiciales especializados en la instrucción de causas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como a restablecer OCON-Sur como unidad especializada en la lucha contra el tráfico de drogas.

El acuerdo advierte de que la actividad de estas organizaciones criminales no se limita al Campo de Gibraltar, sino que se extiende al Guadalquivir y a las costas de Huelva, Málaga, Granada y Almería. La complejidad de las investigaciones, que pueden incluir numerosos investigados, diligencias patrimoniales y financieras y actuaciones en distintas provincias, hace necesaria una respuesta judicial especializada.

La iniciativa recoge las demandas de especialización planteadas por la Fiscalía Especial Antidroga, la Fiscalía de Cádiz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El número y la ubicación de los órganos judiciales deberán concretarse tras evaluar la carga de trabajo y las necesidades reales. Una vez creados, la Junta aportaría los medios correspondientes a sus competencias.