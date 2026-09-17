Gavira lamenta las intervenciones de la izquierda en el debate sobre Ceuta en el Parlamento: "Ha sido bochornoso"

Manuel Gavira, Juan Sergio Redondo (d.) y Javier Cortés (i.) - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado a los tres partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía que, con intervenciones "bochornosas", hayan tratado de "responsabilizar" este jueves en el Parlamento a su partido y al PP de la situación que se está viviendo en Ceuta con la "invasión" de los migrantes procedentes de Marruecos.

Gavira se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el debatirse en el Pleno del Parlamento de la proposición no de ley de Vox en defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y que ha sido objeto de un agrio debate entre los dos socios en la Junta (PP-A y Vox) y los tres partidos de la oposición de izquierdas. Gavira ha comparecido junto al portavoz Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, que ha seguido el debate de la iniciativa.

Manuel Gavira ha pedido "perdón" a Redondo "por lo que acaba de escuchar en el Pleno del Parlamento de Andalucía por parte de la izquierda". "Al final, parece que la invasión de Ceuta es responsabilidad de los que defendemos la integridad territorial; que los que tenemos la responsabilidad de la invasión son los que defendemos la soberanía nacional e incluso se nos ha responsabilizado también de esas decenas de violaciones y de agresiones sexuales que se están produciendo en Ceuta cada día", ha dicho Gavira.

"Ceuta ha sido invadida y hay que decirlo cada día hasta que los invasores vuelvan por donde han venido; que cojan el mismo camino que han utilizado para volver a Marruecos", ha añadido. Ha manifestado que hay "un gobierno invasor, que es el de Marruecos y un gobierno traidor que es el de Pedro Sánchez".

"El objetivo es garantizar la soberanía, garantizar la integridad territorial, y garantizar que los que nos han invadido vuelvan por el mismo camino", ha señalado, apuntando que "también hay que entender que esta guerra no la puede ganar sola España, que hay aliados que nos tienen que ayudar".

Ha añadido que en el Parlamento se ha visto una izquierda que, en vez de "responsabilizarse, de reconocer y de afrontar el problema que estamos teniendo en Ceuta, ha responsabilizado a los partidos que defendemos la soberanía nacional" sobre Ceuta y Melilla: "Ha sido bochornoso".

Por su parte, Juan Sergio Redondo ha agradecido a Vox Andalucía la defensa que está haciendo de la integridad territorial y de la soberanía de España sobre Ceuta. Ha indicado que ha sentido "impotencia al escuchar las intervenciones de los portavoces" de los tres partidos de izquierda, a los que ha invitado a ir a Ceuta a "vivir" lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma desde hace 50 días y que todavía quedan días "por padecer".

"Cuando lo vivan como lo viven miles y miles de ceutíes que hagan de nuevo esas intervenciones que han hecho hoy en el Parlamento andaluz", ha añadido Redondo, quien ha denunciado el "miedo" que tienen los ceutíes a "miles de invasores que les avasallan" y que buscan "hacerles daño".

Ha denunciado que los ceutíes tienen "la absoluta desprotección del Gobierno de Pedro Sánchez, que hoy ha tenido la desfachatez de criminalizar a los que estamos padeciendo esta invasión orquestada por el Reino de Marruecos".