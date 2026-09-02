Gavira llama a "activar el artículo 102 de la Constitución" para que Sánchez "responda ante el TS por traición a España"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios antes de su visita a la sede judicial de Montilla (Córdoba). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha realizado este miércoles un llamamiento a "activar el artículo 102 de la Constitución" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "responda ante el Tribunal Supremo (TS) por traición a España".

En un mensaje en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz se ha pronunciado así al hilo del informe remitido desde la Policía Nacional a la Audiencia Nacional que señala a gendarmes marroquíes por su presunta participación en la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

"La Policía confirma que lo de Ceuta fue una invasión organizada desde Marruecos y que el Gobierno lo sabía y no hizo nada", ha puesto de relieve Manuel Gavira al hilo de esta cuestión desde la referida red social.

El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz considera que, tras esta información, "hay que activar el artículo 102 de la Constitución para que Sánchez responda ante el Tribunal Supremo por traición a España".

El referido artículo 102 de la Constitución aborda los supuestos de posible "responsabilidad criminal" del presidente y los demás miembros del Gobierno, y precisa que sería "exigible" ante "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", al tiempo que especifica que "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".

Manuel Gavira ha aprovechado además su mensaje para realizar un llamamiento a secundar las movilizaciones convocadas este miércoles, 2 de septiembre, a las 20,00 horas, "en todos los ayuntamientos de España", en solidaridad y apoyo con la ciudad autónoma de Ceuta ante la situación que atraviesa tras dicha entrada masiva de migrantes.

El vicepresidente y consejero de Vox tiene previsto asistir este miércoles por la tarde a una movilización convocada en la Puerta de Jerez de Sevilla y a la concentración que, a las 20,00 horas, se va a celebrar ante el Ayuntamiento de la capital andaluza en solidaridad con el pueblo ceutí.