Manifestación por Ceuta en Madrid: hora y dónde es la protesta de este 2 de septiembre

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 2 de septiembre, está convocada una manifestación por Ceuta en Madrid, coincidiendo con el Día de Ceuta, dentro de una jornada de concentraciones convocadas en distintos puntos de España para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio.

La iniciativa 'Por Ceuta', difundida en redes sociales bajo mensajes de apoyo a Ceuta, ha adquirido dimensión institucional después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llamara a los municipios a concentrarse a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos.

En resumen: Cuándo es: este miércoles, 2 de septiembre, Día de Ceuta. A qué hora: a las 20.00 horas. Dónde es en Madrid capital: la concentración principal está prevista en la Plaza de Cibeles, aunque también hay convocada una protesta frente al Congreso de los Diputados. Quién convoca: la movilización combina la iniciativa ciudadana ‘Por Ceuta’ con el llamamiento de la FEMP a concentrarse frente a los ayuntamientos. Quién se suma: el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios de la Comunidad de Madrid y de España se han unido al llamamiento.

DÓNDE ES LA MANIFESTACIÓN POR CEUTA EN MADRID

La concentración principal en Madrid capital tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado su participación en el acto simultáneo convocado en toda España por la FEMP para mostrar apoyo y solidaridad a Ceuta.

Además, la convocatoria ciudadana también ha situado actos de apoyo en otros puntos, entre ellos una protesta frente al Congreso de los Diputados, dentro de las concentraciones previstas este miércoles.

A QUÉ HORA ES LA CONCENTRACIÓN

La concentración por Ceuta en Madrid está prevista a las 20.00 horas. Esa es también la hora fijada por la FEMP para las concentraciones convocadas frente a los ayuntamientos.

QUIÉN CONVOCA LA PROTESTA POR CEUTA

La movilización se enmarca en la iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales y ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas previstas en distintos municipios.

Por su parte, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, llamó a los municipios españoles a secundar las concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta tras los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

QUIÉN SE UNE EN MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que se suma al acto simultáneo convocado en toda España por la FEMP. La cita en la capital se celebrará en la Plaza de Cibeles bajo el lema 'Por Ceuta, Unidos por España'.

La convocatoria también ha sido respaldada por otros ayuntamientos españoles. En total, más de 260 municipios habían confirmado oficialmente concentraciones ciudadanas frente a sus consistorios, según los datos conocidos antes de la jornada.