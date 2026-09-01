Almeida ve una "experiencia única" en la residencia de Shakira y destaca que el horario ayudará a reducir molestias

Archivo - Shakira durante su actuación en el Mundial 2026 - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "experiencia única" la residencia europea que Shakira estrenará el próximo 18 de septiembre en la capital y ha defendido que la amplitud de horarios y las actividades programadas permitirán escalonar las entradas y salidas para generar "menos molestias".

"Es la primera residencia de Shakira de estas características en cualquier ciudad y nuevamente ha elegido Madrid", ha destacado este martes durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

La artista colombiana ofrecerá doce conciertos en el 'Estadio Shakira', un recinto temporal con capacidad para 50.000 espectadores integrado en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. Las actuaciones tendrán lugar los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Durante la residencia, el recinto pasará a denominarse Macondo Park.

Almeida ha incidido en que la propuesta "no va a ceñirse únicamente al concierto", sino que incluirá distintas actividades y experiencias que los asistentes podrán disfrutar durante todo el día.

"Van a ser doce días importantes, con un concepto absolutamente novedoso que no se ciñe únicamente al concierto, sino a un conjunto de actividades", ha recalcado, antes de mostrarse convencido de que la residencia será "un éxito".

Para el regidor, esta amplitud horaria facilitará que la llegada y la salida del público se produzcan de manera progresiva. "Permite que tanto las entradas como las salidas puedan esponjarse, que sea más fácil y que se generen menos molestias", ha explicado.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya había avanzado que el Ayuntamiento prepara junto con el promotor un plan de movilidad "mejorado" para estas citas.

Almeida ha sostenido que la elección de la capital para desarrollar este proyecto constituye "un motivo para que Madrid demuestre nuevamente que está preparada para afrontar grandes eventos", siempre bajo la premisa de minimizar las afecciones a los vecinos.

Finalmente, el alcalde ha señalado que la respuesta del público durante la venta de entradas ya evidenció el "interés brutal" despertado por la estancia de Shakira en Madrid. La cantante vendió 450.000 localidades en pocas horas cuando la residencia contaba todavía con once fechas.