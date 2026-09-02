Marlaska pide explicaciones a director de la Policía por informe que atribuiría a fuerzas marroquíes los hechos en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Según ha informado Interior, Marlaska ha remitido una carta a Pardo en la que le "reclama ser informado sobre la veracidad" del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por 'El Español'.

De ser cierto el informe, el ministro del Interior pide a Pardo que aclare "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación" ya que considera que es "esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado", han precisado desde su departamento.

Asimismo, Marlaska ha recordado al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional por parte del Gobierno el pasado 25 de agosto "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional", del 'mando único' que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.