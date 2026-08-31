Gavira pide al Gobierno que "deje de mirar a otro lado" y reactive OCON-Sur: "El tiempo nos ha dado la razón"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha pedido al Gobierno central que reactive la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó en el año 2018.

"Lo advertimos y el tiempo nos ha dado la razón. Marlaska desmanteló OCON-Sur y dejó un vacío que los narcos han llenado con droga, violencia e inseguridad. Hoy, hasta quien dirigió esta unidad de élite reconoce que eliminarla fue un paso atrás", ha señalado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Gavira se ha hecho eco de las declaraciones del general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, quien ha considerado "un paso atrás" el "desmantelamiento total" de la unidad.

"Exigimos al Gobierno de España que deje de mirar hacia otro lado, reactive OCON-Sur y refuerce de inmediato los medios para combatir el narcotráfico. La seguridad de los andaluces está en juego", ha espetado el líder de Vox en la comunidad autónoma.

También este lunes, la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que la Junta de Andalucía "no ha tenido respuesta" por parte del Gobierno central de la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de reactivar la unidad.

"Está claro que no solo ha sido un paso atrás y un grave error por parte del Gobierno de España, sino que cuando reconocen que los propios narcos hacen una fiesta para celebrar en su momento el desmantelamiento de esta unidad de élite, es que algo se ha hecho", ha asegurado este lunes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha insistido al ejecutivo central para que "recupere" esa unidad. "Es necesario proteger a los ciudadanos, también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan recursos materiales para poder luchar contra el narcotráfico en Andalucía", ha subrayado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este lunes al Gobierno de Juanma Moreno de "ocultar" con el "debate" sobre el desmantelamiento de OCON-Sur, para así no abordar asuntos de competencia autonómica, como la sanidad y la prevención de incendios.

En declaraciones a los medios en Cúllar Vega (Granada), Fernández ha recordado que el OCON-Sur se creó de forma "provisional" y "se diluyó para convertirse en una estructura permanente y fija". Una vez desapareció OCON-Sur, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan especial de lucha contra el narcotráfico, ha recordado el delegado andaluz, que, desde 2018, ha permitido desplegar más de 48.000 operaciones con cerca de 32.000 detenidos.