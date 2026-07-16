Gavira recibe el traspaso de las carteras de Turismo y Justicia "con ilusión y responsabilidad"

Arturo Bernal hace entrega a Manuel Gavira de la cartera de Turismo, este jueves - VOX

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha recibido este jueves el traspaso de las carteras de Turismo y de Justicia de manos de sus antecesores en esas responsabilidades.

Así, Gavira ha recibido la cartera de Turismo de manos de Arturo Bernal, que no repite como consejero del Gobierno de Juanma Moreno, después de haber estado en la pasada legislatura al frente de la Consejería de Turismo.

Por su parte, el nuevo consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha entregado a Gavira la cartera de Justicia, ya que en el anterior gobierno de Juanma Moreno estaba al frente de esa consejería.

El acto de traspaso de la cartera de Turismo se ha llevado a cabo en la Casa Rosa de Sevilla, donde Manuel Gavira ha ubicado su despacho como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en el gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox.

En su cuenta en la red social X, Manuel Gavira muestra una fotografía con Arturo Bernal en los jardines de la Casa Rosa.

Ha expresado su agradecimiento tanto a Bernal como a Nieto y a sus respectivos equipos por "la colaboración durante este proceso y el trabajo realizado al frente de sus consejerías".

"Asumo esta nueva etapa con ilusión, responsabilidad y el firme compromiso de seguir trabajando por todos los andaluces", ha señalado Manuel Gavira.

Este traspaso de carteras se ha llevado a cabo un día después del acto celebrado ayer en el Palacio de San Telmo en el que el presidente de la Junta impuso las medallas a sus consejeros, que tomaron posesión del cargo de manera telemática el pasado viernes 10 de julio.