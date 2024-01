Gavira reclama a la Junta medidas "efectivas" para paliar la subida del 200% en costes que "asfixian" al campo andaluz

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este lunes al Gobierno andaluz actuaciones "reales y efectivas" con las cuales "paliar la brutal subida de los costes de producción que están asfixiando al campo andaluz hasta el punto de llevarlo al borde del colapso total", que han aumentado un 200% respecto a 2020.

Gavira ha acusado al ejecutivo del Partido Popular de ser "incapaces de ofrecer una respuesta ágil con la que dar oxígeno al sector primario andaluz en unos momentos de extrema gravedad", según una nota de este partido.

El portavoz parlamentario de Vox, quien ha afirmado que el sector primario "agoniza cada día más por culpa de todas esas políticas europeas que lo están llevando a la ruina y la complacencia de PP y PSOE", ha sostenido que "jamás el campo había tenido tan pocos recursos como ahora".

Ha lamentado "la prepotencia de la mayoría absoluta" del Gobierno del PP, que "sigue sin atender ninguna de las medidas de simple sentido común que le planteamos para ayudar al campo andaluz por el simple hecho que vienen de VOX", a pesar de que "muchas de ellas vienen de la mano y consensuadas con los propios agricultores, ganaderos y pescadores andaluces".

"A Moreno Bonilla se le llena la boca asegurando que apoyan a nuestro sector primario, pero luego vemos como, una y otra vez, su PP en Europa no hace más que votar a favor de iniciativas comunitarias destructivas para el campo", ha denunciado Gavira.

Según el portavoz de Vox, "el campo andaluz no aguantará mucho más, no puede seguir asumiendo los costes de producción actuales", por lo que ha considerado primordial que el Gobierno del Partido Popular establezca "ayudas para nuestros agricultores con las que paliar las consecuencias del incremento de costes hasta que la situación no mejore".

Ha reclamado "bajar todos los impuestos posibles y establecer beneficios fiscales para arrimar el hombro con quienes durante la pandemia se jugaron la vida para que no faltaran alimentos en nuestras despensas".

"Es el momento de devolverles su compromiso con nuestra sociedad", ha concluido Manuel Gavira.