Gavira responsabiliza a Sánchez y a Marruecos de trasladar la crisis migratoria de Ceuta al litoral andaluz

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, interviene durante la toma de posesión de los delegados territoriales de Cádiz. A 30 de julio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha criticado este domingo que la crisis migratoria sufrida en Ceuta "se está trasladando ya al litoral andaluz", después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas. Además, ha sostenido que esta situación se trata de "una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Lo que ha ocurrido en Ceuta y lo que ahora empieza a verse en las playas del Campo de Gibraltar no es una simple crisis migratoria", sino una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado Gavira en declaraciones a los medios.

Así, el vicepresidente andaluz ha subrayado que "Ceuta es España" y que, por tanto, "cuando se ataca una frontera española se ataca a toda España". En este sentido, ha señalado que Andalucía "ve hoy cómo esa presión se traslada a su litoral, con llegadas en motos de agua y lanchas rápidas, con mafias actuando con total impunidad y con nuestros vecinos sufriendo las consecuencias".

Además, Gavira ha responsabilizado directamente a Marruecos y al Gobierno de España de la situación. "Aquí hay responsables. Marruecos ha utilizado la inmigración como arma de presión contra España, y Sánchez lo ha permitido con años de cesiones, efecto llamada, regularizaciones y sumisión ante Rabat", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que el presidente del Gobierno "no puede presentarse como solución, porque es parte esencial del problema". A su juicio, Sánchez "ha dejado indefensa a España y ha puesto en riesgo la soberanía nacional, la seguridad de los españoles y también la seguridad de Andalucía".

Por otro lado, Manuel Gavira ha remarcado que la Junta de Andalucía "estará al lado de los ayuntamientos, de las policías locales, de los servicios públicos y de todos los andaluces", especialmente en comarcas como el Campo de Gibraltar, que ya soportan una presión añadida en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, inmigración ilegal y saturación de recursos públicos.

No obstante, ha recalcado que "las fronteras, la vigilancia del litoral, la política de extranjería y la expulsión de quienes entran ilegalmente son responsabilidad del Estado", por lo que ha exigido que se asuman "responsabilidades políticas, jurídicas y diplomáticas frente a Marruecos y frente al Gobierno de España".

No obstante, el vicepresidente de la Junta ha alineado así su posición con el diagnóstico realizado por el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, quien ha aseverado desde Ceuta que España está ante "una invasión" y "un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez", reclamando medidas firmes para proteger la soberanía nacional, reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal.

Por ello, Gavira ha defendido que "no estamos ante una falta de medios ni ante un error puntual", sino ante "la consecuencia directa de años de cesiones ante Marruecos, de efecto llamada y de una política migratoria suicida que ha convertido nuestras fronteras en un coladero".

Además, ha reclamado "ley, orden, fronteras seguras, persecución implacable de las mafias y devolución inmediata de quienes han entrado ilegalmente", además de una respuesta firme ante Marruecos por utilizar la inmigración como instrumento de presión contra España. "Andalucía no va a ser el coladero de la inmigración ilegal ni el vertedero de las políticas suicidas de Sánchez", ha concluido.