Gavira se suma a la comisión mixta de traspasos entre Gobierno y Andalucía pero no estará en la bilateral de cooperación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1d), y los vicepresidentes Antonio Sanz (2i) y Manuel Gavira (2d), y Carolina España, en la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha acordado que sus tres vicepresidentes --Antonio Sanz (PP), Manuel Gavira (Vox) y Carolina España (PP)-- figuren como representantes de la administración autonómica en la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, mientras que ha acordado que sus vicepresidentes primero y tercero --Antonio Sanz y Carolina España, respectivamente-- representen a la comunidad en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, prevista también en el Estatuto autonómico.

Así se desprende de dos acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta, consultados por Europa Press, adoptados en la reunión del pasado miércoles, 30 de septiembre, por los que se designa la representación de la Junta en sendas comisiones bilaterales con la administración central, que han aparecido publicados este lunes, 5 de octubre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

De este modo, el acuerdo por el que se designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge que, "a propuesta" del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y "previa deliberación, el Consejo de Gobierno", se acordó el pasado 30 de septiembre de 2026 que la representación de la comunidad autónoma andaluza en dicho órgano bilateral esté compuesta por las personas titulares de las tres vicepresidencias del Gobierno andaluz, así como de las consejerías de Educación --María del Carmen Castillo--; de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio --Rocío Díaz--, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que es Fina Martínez.

El mismo acuerdo precisa que el vicepresidente primero, Antonio Sanz, ostentará además "la presidencia de la representación de la Junta de Andalucía" en esta comisión cuya designación aparece contemplada en "la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía", que, "en su disposición transitoria primera, prevé la designación de una Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía que regulará el proceso, el tiempo y las condiciones de traspaso de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, y determinará los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de tales competencias".

El artículo 2 del Acuerdo de 20 de septiembre de 2008, por el que se aprueban sus normas de funcionamiento, establece que la Comisión Mixta "estará compuesta paritariamente por seis vocales designados por la Administración General del Estado y otros seis por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y será presidida por el Ministro de Administraciones Públicas y por un representante expresamente designado por el Consejo de Gobierno", aclara la misma resolución publicada este lunes en el BOJA.

Finalmente, en este acuerdo firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el citado Antonio Sanz, se precisa también que las personas designadas para dicha comisión en representación de la administración autonómica "podrán, mediante delegación expresa, otorgar su representación a favor de personas titulares de otras consejerías o de los órganos directivos correspondientes".

COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN

Por otro lado, el acuerdo de 30 de septiembre de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, detalla que, también "a propuesta" del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y "previa deliberación" del Consejo de Gobierno del pasado 30 de septiembre", se ha acordado que la representación de la comunidad autónoma andaluza en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado cuente como "miembros permanentes" con los titulares de las vicepresidencia primera y tercera del Ejecutivo andaluz, así como del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Además, el acuerdo precisa que la persona titular de la Vicepresidencia primera "ostentará la Presidencia de la representación de la Junta de Andalucía" en esta comisión bilateral, y "podrá designar tres representantes más en función de las materias a tratar".

Asimismo, la "secretaría permanente" de la Comisión en representación de la Junta de Andalucía "será desempeñada por la persona titular de la Viceconsejería de Presidencia de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias", puntualiza el mismo acuerdo del pasado 30 de septiembre rubricado por Juanma Moreno y Antonio Sanz.