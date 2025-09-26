Gavira (Vox) apremia al PP a dar "un paso adelante" para "detener el proceso de islamización" en Andalucía

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha apremiado este viernes al PP a que "de una vez por todas dé un paso adelante si quiere detener el proceso de islamización" que "continúa" en Andalucía.

Así lo ha señalado el representante de Vox en una atención a medios en Granada en la que, según ha informado el partido en una nota, también ha señalado que desde su formación van a "seguir polarizando", que es "esa palabra que le gusta tanto" al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "porque "polarizar es recordar, es no olvidar y es denunciar las políticas que comparten Partido Popular y Partido Socialista", según ha añadido.

Con respecto al "proceso de islamización" que sostiene que se está dando en Andalucía, Gavira ha aludido a las fiestas de Casería de Montijo de Granada cuya programación incluye la celebración de costumbres y ritos marroquíes, según han explicado desde Vox, y ha asegurado que "esas ferias, esas festividades, esas tradiciones, esas culturas que quieren seguir manteniendo en nuestra tierra son un paso más en el proceso de islamización, y hay que detenerlo".

El portavoz de Vox ha lamentado que este proceso "continúa, y lo vemos en muchas capitales de provincia de Andalucía gobernadas por el Partido Popular", como por ejemplo "en Huelva, en Almería, en Córdoba, en otras capitales, aunque no sean de provincia, como Algeciras (Cádiz), y también aquí en Granada".

Al hilo, ha aseverado que "hay que decirle a los andaluces que los inmigrantes ilegales no vienen a pagar nuestras pensiones, que la tasa de paro de esa inmigración ilegal es muy superior a la andaluza, y que no vienen a integrarse".

Además, Gavira ha aludido a la fiesta que recuerda la Toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, augurando que, "seguramente, dentro de nada saldrá un imán o un comunista analfabeto y dirá que el 2 de enero estamos celebrando una festividad que al pueblo musulmán le cae mal".

"No lo vamos a consentir, y vamos a seguir denunciando y luchando contra ese proceso de islamización", ha advertido el portavoz parlamentario de Vox antes de emplazar al PP a que "de una vez por todas dé un paso adelante si quiere detener ese proceso de islamización". "Si no, tenemos claro que este proceso va a continuar, y al final a Andalucía y España no la va a conocer ni la madre que la parió", ha vaticinado Manuel Gavira.