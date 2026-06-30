Gavira (Vox) se muestra "optimista" de cara a llegar a un acuerdo con el PP-A para la investidura de Moreno

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (4d), acompañado por los miembros de su bancada, llegan al hemiciclo del Parlamento para intervenir en la segunda jornada del debate de investiduraA 30 de junio de 2026 en Sevilla (Andalu - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha trasladado un "mensaje optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP-A de cara a la segunda votación para la investidura del candidato a presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se celebraría el próximo jueves, 2 de julio, tras fracasar la primera prevista para esta tarde, y ha incidido en señalar que Vox primero da prioridad a las "medidas" a ejecutar por encima de quién las lleva a cabo.

Así lo ha venido a señalar el portavoz de Vox en una atención a medios tras su intervención en la segunda sesión del debate de investidura de Moreno, y a su salida de la sala 'Alberto Jiménez Becerril' del Parlamento aprovechando un receso en el debate, que se reanudará a las 16,00 horas.

Tras confirmar durante su intervención que Vox votará que 'no' a la candidatura de Moreno en la votación prevista para este martes por la tarde, por lo que el líder del PP-A no saldrá investido presidente, ya que para ello necesita lograr una mayoría absoluta que no alcanza sin los apoyos de Vox ni de ningún otro grupo, Gavira ha apuntado que "hay tiempo" para alcanzar un acuerdo con el PP-A, pensando en la segunda votación que, si fracasa la primera, se celebrará 48 horas después.

Gavira ha insistido en señalar que "primero" se negocian "las medidas", para ver cómo "mejorar la vida de los andaluces", y después se aborda "quién las ejecuta", en relación a la posibilidad de que Vox formara parte del próximo Gobierno andaluz.

A la pregunta de si está descartado ya un respaldo de Vox a la candidatura de Moreno en la votación de este martes por la tarde, Gavira ha respondido que esta tarde están los diputados sentados en el debate, y para llegar a un acuerdo se tienen que "reunir" las partes implicadas, y Juanma Moreno tendrá que responder en la sesión vespertina a las intervenciones de los grupos Socialista y Popular, por lo que "no hay tiempo" de reunirse antes de dicha primera votación.

"Después, por la tarde noche, nos podemos reunir, esta noche, mañana por la tarde, hay tiempo, pero tiene que haber tiempo" para "llegar" a un acuerdo "sobre medidas, que es lo más importante", ha remarcado.

Preguntado sobre si ahora mismo está más cerca el acuerdo con el PP-A, Gavira ha respondido que "ahora mismo estamos más cerca de reunirnos para intentar llegar a un acuerdo". "No puedo decir nada de que estamos más cerca o más lejos, porque estamos avanzando, estamos hablando, estamos negociando en definitiva", ha agregado antes de apostillar que el mensaje que puede trasladar es "de voluntad, un mensaje positivo, optimista", pero, "hasta que uno no suscribe el documento, el optimismo es una declaración de intenciones", ha puntualizado.

El portavoz de Vox ha valorado el "tono sensato, moderado", que, en su opinión, ha empleado Juanma Moreno durante su intervención en el debate de investidura, y que es "el que ha tenido en las negociaciones" con su grupo político, según ha valorado. "No estábamos viendo a una persona diferente", ha remachado.

Gavira ha remarcado que la "voluntad" tanto de Moreno como "del grupo parlamentario Vox en Andalucía es llegar a un acuerdo, pero con la voluntad no es suficiente". "Hay que tener la voluntad y luego llegar a ese acuerdo, suscribir ese acuerdo", ha añadido para insistir en la idea de que "la voluntad está muy bien, es un buen deseo, pero después se tiene que cristalizar".

Y, a la pregunta de si "el acuerdo está más cerca que ayer", este lunes, ha respondido que "el acuerdo está exactamente como lo hemos dejado la última vez que nos levantamos después de una reunión", y "lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, y nosotros estamos por supuesto a disposición siempre", ha zanjado el portavoz de Vox.