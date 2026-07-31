Gavira (Vox) pide suspender todas las ayudas autonómicas a ONG que "colaboren con la invasión migratoria" en Ceuta

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha reclamado este viernes la suspensión, "de inmediato", todas las ayudas económicas a ONG que "colaboren con la invasión migratoria" que está sufriendo Ceuta.

Por ello, el vicepresidente segundo "ha dado instrucciones a su equipo para que revisen todos los acuerdos en vigor y procedimientos en curso para, por motivos de seguridad nacional, impedir que ni un solo euro de los ciudadanos andaluces beneficie a quien promueve la invasión migratoria", según se recoge en un comunicado.

Gavira ha señalado que hay que centrarse en la "defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España". Ha destacado que, en este momento, "hay que proteger a los ciudadanos españoles que residen en Ceuta", puesto que "son las auténticas víctimas de una situación extrema, inédita e intolerable", y ha recordado que están "en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento de los más elementales y básicos servicios públicos".

Por otro lado, ha señalado que "no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes aquellos que han hecho gala de una acción perfectamente coordinada y a la que el Gobierno de España no ha dado una respuesta adecuada ni suficiente en defensa de la protección de la población legalmente asentada en Ceuta, y así ha quedado comprobado por las imágenes que en directo hemos visto todos".

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha hecho hincapié en que "las víctimas no son quienes nos invaden, que deben ser considerados como invasores, sino el pueblo español, que ve cómo Ceuta es tomada literalmente por una invasión a través de fronteras desprotegidas por la inacción del gobierno más corrupto que ha tenido España".