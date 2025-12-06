Gavira (Vox): "Si Moreno no logra la mayoría absoluta en 2026, su primera opción será intentar pactar con PSOE"

1033954.1.260.149.20251206103035 El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, durante la entrevista - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha mostrado convencido de que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no logra revalidar la mayoría absoluta del PP-A en las elecciones autonómicas de 2026, su "primera opción será intentar pactar con el PSOE-A".

"No tengo ninguna duda de que Moreno Bonilla, si no tiene la mayoría absoluta, evidentemente, la primera opción del PP-A va a ser el PSOE-A", según ha señalado Gavira, en una entrevista con Europa Press.

Ha añadido que ya se está viendo desde hace tiempo que la "primera opción" de Juanma Moreno "para llegar a acuerdos es el Partido Socialista".

De igual manera, se ha mostrado convencido de que si el PSOE-A no lo quiere apoyar y no colabora en esa "gran coalición" que pretende Moreno, entonces éste "mirará para Vox y pondremos nuestras exigencias".

"Si le hacen falta nuestros votos, ahí estarán nuestras propuestas y exigencias", ha indicado Gavira, ante un posible escenario en el que el PP-A no obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones de 2026, apuntando que ahí está el ejemplo reciente en la Comunidad Valenciana para la investidura del nuevo presidente, con un pacto entre PP y Vox, sobre una serie de medidas que persiguen "mejorar la vida" de los valencianos.

"Si queremos cambiar la dirección de Andalucía, lo que hace falta es que el Partido Popular se encuentre exigido, porque en esta legislatura lo único que ha hecho han sido operaciones cosméticas y de maquillaje", ha añadido Manuel Gavira.

Asimismo, ha querido dejar claro que, aunque Moreno mantenga lo contrario, el objetivo de Vox no es que el PP-A "pierda la mayoría absoluta".

"Si pierde la mayoría o no la pierde, ese no es el objetivo de Vox, sino que nuestro objetivo es que en Andalucía la mayoría la tenga el sentido común", ha indicado Manuel Gavira, quien ha agregado que es evidente que el PP-A "no tiene el sentido común en las preocupaciones de los andaluces", como son la sanidad, la vivienda, el empleo o la "inmigración ilegal".

"Nosotros aspiramos a que en Andalucía, la mayoría la tenga el sentido común", ha insistido Gavira, quien también ha manifestado que quieren trasladar a los andaluces que "hay otra forma de hacer política" y ahí está el "ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox se han puesto de acuerdo en algunas materias para poder mejorar la vida de los valencianos".

Asimismo, ha recalcado que Vox no se presenta a las elecciones para ser la "muletilla" ni la "comparsa" de Juanma Moreno, sino que para "ganarlas" y que los andaluces entiendan que hay "otra forma de hacer política" y que no se trata sólo de elegir entre "la mafia y la corrupción del PSOE y la estafa del PP".

Manuel Gavira se ha mostrado convencido de que Juanma Moreno convocará las elecciones andaluzas --que tocan en junio de 2026-- cuando "mejor le venga a él y al PP-A".

Aunque Moreno diga que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelanta las elecciones generales a los primeros meses de 2026, él también adelantaría las andaluzas para hacerlas coincidir, según Manuel Gavira, al final, "si vé que las encuestas no le dan", no lo va a hacer.

"Si Pedro Sánchez las adelanta y Moreno vé que no tiene la mayoría suficiente garantizada, no las va a hacer coincidir y se irá a junio o a septiembre", ha señalado.

Asimismo, ha criticado eso que "dice Moreno de que si no obtiene la mayoría suficiente, volvería a convocar las elecciones: Es muy democrático 'el tiene que dar lo que yo quiera".

"Que las elecciones andaluzas coincidan con las generales si Sánchez las adelanta va a depender de lo que mejor le venga a Moreno", ha insistido.