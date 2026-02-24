El gemelo digital de la Alhambra de Granada facilitará "saber en tiempo real" el número de visitas al monumento

Visita de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, en el centro en la imagen, a Granada - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gemelo digital de la Alhambra va a permitir, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que desde la plataforma 'online' habilitada para su gestión, el personal del monumento pueda "saber en tiempo real cuántas personas lo están visitando, en qué puntos se encuentran y cuáles serían las salidas de emergencia más cercanas para su evacuación, o dónde y cuándo se registran los picos de afluencia".

También hace posible saber, en tiempo real, datos de impacto ambiental como la temperatura, el viento y la humedad, y obtener gráficas, análisis y predicciones, ha explicado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), María González Veracruz, según ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en una nota.

El Gobierno central ha invertido desde la Secretaría de Estado de Digitalización e IA un total de 107,7 millones de euros en la transformación digital de la provincia de Granada, distribuidos en iniciativas como Kit Digital, las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) el Plan de Impulso de Espacios de Datos, entre otras, desarrolladas con el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

González Veracruz ha visitado Granada capital con motivo de la celebración del 20º aniversario de Libelium, la empresa que está desarrollando el gemelo digital de la Alhambra. Este emblemático proyecto se enmarca en la línea Spain Living Lab, uno de los 13 proyectos en toda España del programa Retech, al que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aportado 2,4 millones de euros para Andalucía.

Las pymes y autónomos granadinos también han sentido, según han detallado desde el Gobierno, el impacto de Kit Digital y Kit Consulting, que ha sumado en la provincia 19.373 ayudas por valor de 75 millones de euros, beneficiando a más de 54.000 empleados. Este apoyo a la modernización del tejido empresarial continúa con la línea de ayudas Kit Espacios de Datos, abierta hasta el 31 de marzo.

En este sentido, la secretaria de Estado también ha valorado el respaldo a iniciativas de ciudades inteligentes, con las nuevas ayudas Red Cyti, dotadas con 89 millones de euros, que las entidades locales pueden solicitar hasta el 31 de marzo. En anteriores convocatorias, que han beneficiado a más de 50 proyectos en toda España, destaca en la provincia de Granada el proyecto 'TurinGranada: Turismo Inteligente en Granada', con un presupuesto de 2,8 millones de euros aportados en un 67 por ciento por Red.es y en un 33 por ciento por la Diputación de Granada y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial respalda, con 1,2 millones de euros, una cátedra de la Universidad de Granada sobre IA "fiable". El proyecto busca desarrollar técnicas que "garanticen explicabilidad, privacidad, trazabilidad, robustez e imparcialidad, alineadas con valores éticos y responsabilidad social".

González Veracruz ha señalado también la relevancia de Granada en el ámbito de la salud, que la Secretaría de Estado impulsa con iniciativas como las ayudas RedIA Salud, el Espacio Nacional de Datos de Salud o el Programa para el Desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud. En este sentido, ha puesto de relevancia proyectos granadinos de espacios de datos beneficiarios de ayudas del Plan de Impulso de Espacios de Datos, como es el caso de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero.

Esta última ha recibido de la Secretaría de Estado una ayuda de casi 280.000 euros para el caso de uso 'Greentrail', un espacio de datos con IA que ayuda a los hospitales a encontrar rápido pacientes con cáncer para ensayos clínicos, reduciendo papeleo y mejorando el acceso a tratamientos innovadores.