La Junta resalta la consolidación del servicio de Rehabilitación del Hospital de La Janda (Cádiz) con 3.500 sesiones

La Junta de Andalucía ha resaltado que el Hospital de La Janda, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz), ha consolidado la atención rehabilitadora a pacientes con alta complejidad funcional tras la incorporación hace un año de un celador y un técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en las salas de fisioterapia del Servicio de Rehabilitación, que en ese tiempo han realizado cerca de 3.500 sesiones de fisioterapia.

Según ha señalado la Junta en una nota, esta mejora organizativa ha permitido atender en el propio centro a 59 pacientes con gran discapacidad que anteriormente debían desplazarse al Hospital Universitario de Puerto Real para recibir tratamiento fisioterápico especializado.

Así, durante este periodo se han realizado cerca de 3.500 sesiones de fisioterapia dirigidas a pacientes neurológicos complejos, pediátricos y amputados, facilitando una rehabilitación precoz e intensiva, conforme a las guías de práctica clínica.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, que hace un año ya visitó este hospital para conocer el avance en el ámbito rehabilitador, ha explicado que al ser atendidos cerca de su domicilio "los pacientes han mejorado notablemente su accesibilidad al tratamiento" y reciben una atención "más temprana", lo que "acelera la recuperación funcional, reduce secuelas y contribuye a disminuir la discapacidad final".

El refuerzo también ha incluido la ampliación de las consultas médicas de Neurorrehabilitación en el Hospital de La Janda, permitiendo un abordaje integral del paciente neurológico complejo. En estas consultas se valoran y tratan aspectos como la debilidad muscular, las alteraciones del lenguaje (afasia) y los trastornos de la deglución.

Asimismo, se realizan exploraciones instrumentales como la videoendoscopia de la deglución, así como tratamientos específicos, incluyendo infiltraciones con toxina botulínica para el manejo de la espasticidad o la sialorrea.

Pajares ha agradecido a la gerente de los hospitales de La Janda y de Puerto Real, María José Cano, y a la propia jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de ambos centros, Pilar Sánchez, por estas actuaciones, las cuales han mejorado "la accesibilidad, la seguridad durante las sesiones, la precocidad del tratamiento y la continuidad asistencial", evitando con ello "desplazamientos frecuentes y prolongados" para pacientes y familias y "reforzando la equidad territorial al acercar la atención especializada a las personas con mayor vulnerabilidad funcional".