'Génova' defiende que cumple con Vox al crear en Andalucía una Consejería de Familias y resta trascendencia al plural

Publicado 21/01/2019 16:04:59 CET

MADRID/SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP, Marta González, ha asegurado este lunes que la existencia de la Consejería de Salud y Familias, en plural, en el nuevo Gobierno andaluz de coalición entre 'populares' y Ciudadanos (Cs) cumple lo acordado por el PP con Vox para lograr su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

De esta manera, en rueda de prensa tras una reunión del Comité de Dirección del PP, Marta González no ha querido dar importancia al plural del nombre de Familias de dicha consejería, y preguntada si ese plural puede provocar problemas con el partido de Santiago Abascal, ha asegurado que confía en que no y que "lo importante" no es el singular o el plural del nombre de la consejería, sino que exista.

El comité de dirección de este lunes ha felicitado también a los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía, anunciados este lunes por el nuevo presidente de la comunidad, Juanma Moreno.

"Siempre ha estado en el objetivo del PP el apoyo a las familias y eso se ve manifestado en una consejería que lleva ese nombre, al margen de si es singular o plural. Y se cumple el compromiso del acuerdo de investidura con Vox", ha añadido.

Por otro lado, González ha asegurado que este partido aprovechará "cualquier posibilidad" tras las elecciones de mayo para recuperar gobiernos municipales y autonómicos mediante acuerdos con otros partidos, como Cs y Vox, aunque ha insistido en reclamar para el PP todo el voto a la derecha del PSOE: "Si se quiere que gobierne el PP es necesario votar al PP".

González ha insistido en este mensaje tan reiterado en la Convención Nacional que ha celebrado el PP este pasado fin de semana en Madrid y que subrayó este domingo el presidente 'popular', Pablo Casado: este partido representa los valores "liberales y conservadores" y cualquier voto a otra formación de centro derecha, beneficiará a la izquierda.

El comité de dirección del PP se ha reunido este lunes para hacer balance de esta Convención, que desde 'Génova' se considera un éxito. Marta González ha dicho que se ha reunido al PP del pasado y del futuro y recogido de personas independientes puntos de vista de cara a la redacción del programa electoral.

La portavoz ha dicho que si algún debate no ha estado presenta ha sido por falta "de tiempo material"; es el caso del aborto y la maternidad subrogada, por ejemplo, que no se discutieron en la Convención. González ha apuntado la defensa de la "cultura de la vida" que hizo Casado en su discurso de cierre (en el que tampoco sin embargo mencionó expresamente estas cuestiones) y ha añadido que en ese mensaje recogió estas y otras "preocupaciones".

González ha defendido también que ese discurso final del presidente del PP repasó un decálogo de materias que este partido defiende "desde el comienzo de su historia" y que recoge así el trabajo y "las preocupaciones" de las direcciones anteriores a Casado, incluida la de Mariano Rajoy.